奮起湖鐵路便當創始人林金坤先生（中），他們一家五代都住在這裡，終於等到今天了！（陳明文競選團隊提供／張毓翎嘉義傳真）

透過行政院跨部會協商下，嘉義縣竹崎鄉奮起湖地區解編已進行到第二期，2日在立委陳明文居間促成下，國產署、阿管處、林務局、縣政府及竹崎鄉公所在奮起湖活動中心舉辦第二期解編成果說明會，並宣布第二期1.83公頃正式執行換約，讓當地居民取得合法承租權。

奮起湖在日治時期開始為林業補給重要基地，隨著伐木事業式微，並朝向觀光休閒方向發展，不過，由於地權屬於國有、地用屬於造林使用的林班地，因此，在觀光發展上會因土地利用的限制，無法擴大進行。

竹崎鄉中和村長洪銀盛表示，解編前這些土地為林務局的暫准貸地，故建築規範得依照林務局的法規遵守，礙於其法規嚴謹，大部分鄉親若房屋漏水，只能先以簡易鐵皮做補修，現在解編後，他們就能依國有財產署的建物規範作修建房屋。

國有財產署嘉義辦事處主任李玉敏表示，林務局解編的1.83公頃土地，移交給國有財產署，這次有辦理換約續租共13戶、15筆，承租戶領到國產署的租約後，只要依租約約定使用，也不會有被拆遷的問題。

李玉敏指出，被占用的73筆土地，目前也正積極審查，若符合國產法相關規定，即可前來換約續租，目前已完成書審，日後占用戶取得合法租約後，也就等於取得使用權。

陳明文指出，解編主要目的之一，是為營造奮起湖成為更好的觀光環境，讓奮起湖的建築更具山城風貌；奮起湖大飯店經理林耿逸更表示，陳委員從縣長到現在一直幫奮起湖執行解編作業，終於有了成果，不僅使百姓安居樂業，也讓其他業者願意到奮起湖投資觀光。

(中時 )