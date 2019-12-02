高以翔遺照曝光 燦笑電眼帥氣永存 18:432019/12/02 中時電子報 施品瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高以翔大哥撐黑傘捧牌位現身靈堂。（盧禕祺攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高以翔遺照曝光。（圖／傑星提供） 高以翔11月底在大陸錄影猝逝，今（2日）終於回家了！下午移靈到台北市第一殯儀館後，其親友傍晚接著到達靈堂打點，而高以翔的遺照也跟著曝光，只見他穿著一身白西裝，臉上掛著大家熟悉的燦爛笑容，溫柔模樣讓大家看了更不捨。 高以翔靈堂花海典雅。（吳松翰攝） 據悉，高以翔父母選用此張照片，符合他溫暖貼心性格，不讓愛他的親友和粉絲過度悲傷。 緊急取材》頭七前歸根 高以翔回家了！ 小S得知高以翔死訊大哭 「久久無法面對世界」 怒！傳高層對話流出 竟酸高以翔不中用：跑沒兩下就猝死 (中時電子報) #高以翔 #追我吧 #浙江衛視 #猝逝 #昏迷 #娛樂 #身亡 #去世 #過世 #運動 #急救 #健康 #猝死 #生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 高以翔大陸錄影猝死 得年35歲 04:092019/11/28 焦點新聞 以為是嚴肅的人..高以翔自嘲「會拖後腿」下秒台詞全背好 10:462019/11/28 娛樂 感嘆高以翔猝死 曹西平慰雙親：兒子沒丟你們臉 12:032019/11/28 娛樂 高以翔倒下花壇民眾獻花 粉絲會忍一天26字吐心聲 12:522019/11/28 娛樂 高以翔爸爸一身黑衣憔悴現身桃機 淚吐3句話惹鼻酸 21:582019/11/28 娛樂 高以翔倒地未停機 錯過黃金4分鐘 04:102019/11/29 娛樂新聞 悼高以翔辰亦儒曝最後合照 04:102019/11/29 娛樂新聞 直擊／高以翔移靈杭州防腐 棺木繞經錄影現場「別開太快」 09:082019/11/29 娛樂 現場直擊多圖！少了伴郎高以翔 毛加恩婚禮…藏滿滿淚點 18:382019/11/29 娛樂 浙江衛視跨年傳藝人抵制 04:102019/12/02 娛樂新聞 娛樂熱門新聞 高以翔靈車啟動 前往台北第一殯儀館 - 娛樂 直播／高以翔第一殯儀館、靈堂現場直擊！ - 娛樂 高以翔大哥現身靈堂 離去時雙手合十 - 娛樂 高以翔遺照曝光 燦笑電眼帥氣永存 - 新聞 陪摯愛走千里歸鄉路 高以翔女友憔悴現身 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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