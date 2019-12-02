高以翔遺照曝光。（圖／傑星提供）

高以翔11月底在大陸錄影猝逝，今（2日）終於回家了！下午移靈到台北市第一殯儀館後，其親友傍晚接著到達靈堂打點，而高以翔的遺照也跟著曝光，只見他穿著一身白西裝，臉上掛著大家熟悉的燦爛笑容，溫柔模樣讓大家看了更不捨。

高以翔靈堂花海典雅。（吳松翰攝）

據悉，高以翔父母選用此張照片，符合他溫暖貼心性格，不讓愛他的親友和粉絲過度悲傷。

(中時電子報)