民進黨台南市第二選區立委參選人郭國文今天前往七股、佳里、善化等地關心地方產業，並對沿海養殖的虱目魚產業做出評論，指出之前學甲虱目魚與大陸間的契作是「假契作、真統戰」，這種事應該政府自己做，「真契作、顧漁民」，發展加工拓展內、外銷；對手國民黨立委參選人李武龍則說，農漁產品擴大市場才有活路，不要把執政黨的無能推給統戰，對農民沒有幫助。
尋求連任的立委郭國文與立院經濟委員會、漁業署前往台南佳里，參觀當地老牌虱目魚罐頭加工廠，和業者座談如何發展養殖及加工廠產業，郭國文在席間提到大陸與學甲虱目魚契作長達5年時間，造成養殖投資錯誤賠錢，漁民陰影還在，政府應該自己做，而不是讓大陸「假契作、真統戰」。
國民黨立委參選人李武龍同時也是現任的南縣區漁會理事長，他表示政府要做的是幫農民拓展更多的銷售通路，而不是拿農產品作為政治議題的操作，因為農業產銷失衡，就是政府失責，希望執政黨不要因為無能就推給大陸統戰。
李武龍說，農漁民產品需要擴大市場才會有穩定的收益，而大陸也是台灣農漁產品重要的市場之一，只要對方願意以合理的價格購買，為甚麼不賣，若他能當選立委，會全力協助銷售台南的農漁產品，不論大陸或其他市場都一樣。
學甲食品董事長王文宗則表示，每當選舉到了就有人要霸凌虱目魚，當年為了穩定價格，提高漁民收益才辛苦推動學甲和大陸契作虱目魚，這部分其實本來就是政府該做的，他也談到，學甲食品與其它廠商合資在學甲新建的冷凍加工廠，預計明年完工，將專作虱目魚加工製作和銷售。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。