國民黨立委參選人李武龍也是現任南縣區漁會理事長指農業產銷失衡就是政府失責，希望執政黨不要因為無能就推給大陸統戰。（李武龍競選總部提供／莊曜聰台南傳真）

民進黨台南市第二選區立委參選人郭國文今天前往七股、佳里、善化等地關心地方產業，並對沿海養殖的虱目魚產業做出評論，指出之前學甲虱目魚與大陸間的契作是「假契作、真統戰」，這種事應該政府自己做，「真契作、顧漁民」，發展加工拓展內、外銷；對手國民黨立委參選人李武龍則說，農漁產品擴大市場才有活路，不要把執政黨的無能推給統戰，對農民沒有幫助。

尋求連任的立委郭國文與立院經濟委員會、漁業署前往台南佳里，參觀當地老牌虱目魚罐頭加工廠，和業者座談如何發展養殖及加工廠產業，郭國文在席間提到大陸與學甲虱目魚契作長達5年時間，造成養殖投資錯誤賠錢，漁民陰影還在，政府應該自己做，而不是讓大陸「假契作、真統戰」。

國民黨立委參選人李武龍同時也是現任的南縣區漁會理事長，他表示政府要做的是幫農民拓展更多的銷售通路，而不是拿農產品作為政治議題的操作，因為農業產銷失衡，就是政府失責，希望執政黨不要因為無能就推給大陸統戰。

李武龍說，農漁民產品需要擴大市場才會有穩定的收益，而大陸也是台灣農漁產品重要的市場之一，只要對方願意以合理的價格購買，為甚麼不賣，若他能當選立委，會全力協助銷售台南的農漁產品，不論大陸或其他市場都一樣。

學甲食品董事長王文宗則表示，每當選舉到了就有人要霸凌虱目魚，當年為了穩定價格，提高漁民收益才辛苦推動學甲和大陸契作虱目魚，這部分其實本來就是政府該做的，他也談到，學甲食品與其它廠商合資在學甲新建的冷凍加工廠，預計明年完工，將專作虱目魚加工製作和銷售。

(中時 )