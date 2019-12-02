龜山警分局坪頂派出所實務訓練生賴欣莉（右）發揮鄰家女孩氣息，讓老翁卸下心防。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市龜山區鄭姓老翁昨天5時下錯公車站牌，徒步在樹人路行走回家，龜山警分局坪頂派出所警員黃馨香、實務訓練生賴欣莉巡邏發現，因沿路並沒有住家，才發現老翁下錯站又迷路，熱心員警連忙協助，順利將老翁帶回家。

警方表示，老翁由桃園乘坐公車回龜山坪頂地區因為下錯公車站牌，結果不知道回家的路怎麼回家，只能憑藉著印象不斷的由樹人路往虎頭山環保公園方向往前走，山區道路人煙稀少越走越遠，天色逐漸暗下，除了體力不支雙腿酸痛不已，心裡也越發緊張，而路上的汽機車川流不息。

黃馨香、賴欣莉發現後，詢問老翁狀況，原先老翁遇到警察，相當緊張，兩人也發揮鄰家女孩特質，先對老翁噓寒問暖，並帶回派出所。也透過失蹤人口系統查出鄭姓老翁有失蹤紀錄也順利聯繫妻子趕到派出所，萬分感謝女警的幫助讓丈夫沒有發生危險。

坪頂派出所所長陳信宏表示，資深女警黃馨香、帶著剛畢業的小學妹賴欣莉，雖說師徒卻像姐妹。為民服務時，也有鄰家女孩的氣質，讓不少緊張報案的民眾，舒緩心情。賴欣莉說，自己從警是因為父親是現職警察，才會報考警察學校而跟著學姐實習，也學會不少寶貴經驗。

(中時 )