大學學測將於明年初舉行，國立中興高中校長陳江海、家長會長王冊蕙，率領學生代表，到3級古蹟藍田書院依循古禮祈福，祈求庇佑學生學測成績表現亮眼。

中興高中準備包子、粽子、狀元糕（包中狀元）、青蔥（聰明）、蒜頭（精算）、芹菜（勤勞）等供品，以及「中興金榜頭籤」祈福卡，由師生填寫心願後，帶到書院由聖賢加持，然後帶回布置在校內祈願牆，傳遞師生們的祝福；並由陳江海及老師們，幫高三學生戴上官帽，祝福成績步步高升！

陳江海表示，撰寫祈願卡讓考生更明確地將理想志願列為努力的目標，為學測衝刺，向文昌帝君祈福，期望學測考試能夠順利，祈福非迷信而是定心，讓心情平靜才能專心準備考試，讀書才有效果，因為天助、人助更需自助；也祝福每位同學，都能考上自己心中的第一志願，將來為社會貢獻心力，成為國家棟梁。＃學測 ＃中興高中 ＃藍田書院 ＃大學

(中時 )