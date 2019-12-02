新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權即將離任，總統蔡英文今日特別接見，期盼未來台灣和新加坡雙方可以增進觀光、農業貿易等各方面的合作，增進雙方關係。

蔡英文指出，過去這幾年來台灣推動新南向政策，黃偉權代表可以說是見證者，也是台灣最好的夥伴。她記得，2015年她還在競選總統時，提出新南向政策，當時，黃偉權代表就表達非常樂見支持區域發展和合作的政策。後來她在執政過程中，也得到黃代表很多的支持。

她認為，新加坡駐台北商務辦事處的協助，讓政府在新南向政策的推動上，有更豐富的成果。現在黃偉權代表即將離開，讓大家感到很不捨，她要代表台灣人民及政府，感謝黃偉權代表這段時間的協助。

蔡英文表示，這幾年來，台灣和新加坡在各領域的交流，越來越密切。去年，新加坡來台旅客人次，在東協十國當中，排行第三。以新加坡的人口數來看，排名第三非常可觀。此外，台灣到新加坡旅遊人次，也比前年成長了7%，代表有越來越多的台灣人到新加坡去旅遊。

去年第二屆故宮亞洲藝術節，台星共同合作，以「新加坡月」為主題，讓更多國際旅客和台灣民眾，一起了解新加坡的多元文化。

最讓蔡英文高興的是，台灣農產品出口到新加坡，她要特別感謝黃偉權代表的協助。上個月，農委會陳吉仲主委到新加坡推廣台灣稻米，有很不錯的成績；她期待台灣稻米很快能像台灣生產的芒果、蓮霧一樣，得到新加坡民眾的喜愛。

台星雙邊的關係，就是這樣一步一腳印，不斷地加深。她再次感謝黃代表，這一路上的支持和協助，並期待，在黃代表打下的基礎之上，未來台星關係可以越來越好，更加提升。蔡英文也歡迎黃偉權代表常常回來台灣，相信他在台灣有很多老朋友、好朋友，這份情誼不會因為黃代表的離開而改變。

(工商 )