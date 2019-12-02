歐洲空中巴士集團的「超級大白鯨」(BelugaXL)剛完成歐洲航空安全局(EASA)的型式認證，將可在明年初投入服務，不過在此之前，外型討喜的超級大白鯨，已獲得「最可愛飛機」的美稱。

航太測試(Aerospace testing)報導，由於空中巴士集團是歐洲各國共同成立，因此空白在製作飛機時，必須有一種貨艙超寛敞的飛機，以便容納客機的機翼與機身等大型零件。空巴集團在1994年，完成了A300-600ST，由於A300-600ST有著巨大的「額頭」，如同海豚一樣，加上飛機主色是白色，於是就有了大白鯨(BelugaST)的稱乎，這是第一代的大白鯨，總數5架。

在經過20年的飛行後，空巴又設計了「第2代大白鯨」，正式編號是A330-700L，它的機身比其前 一代大白鯨還要長公尺、寬1公尺，額外運輸能力增加30％， 使其能夠搭載兩片A350 XWB的機翼，而前一代大白鯨BelugaST，只能搭載一個。

第一代大白鯨A330-600ST，預計在2020年逐步退役。(圖/空巴集團)

空巴在即將完成飛機時，曾經對內部員工進行投票，詢問如何為它命名，結果「白鯨」就佔據了4成的票數，因此它也沿用了前輩的白鯨之名，於是空巴也將它塗繪成白鯨的模樣，在機首加入白鯨的大頭造型，受到廣大的歡迎。

Airbus Beluga XL (Sounds & Details) 2019 F-WBXL

根據空中巴士的說法，超級大白鯨 在全球所有現有貨機中，擁有最大的貨艙橫截面，由勞斯萊斯Trent 700發動機提供動力，最大載重量為51噸，航程為4,000公里。

超級大白鯨 的飛行測試於2018年7月19日在空中巴士集團法國圖盧茲總部開始，進行了200次飛行測試，累積700個飛行小時。

該公司計劃在2023年之前建造6架超級大白鯨，以取代其現有的大白鯨機隊。

(中時電子報)