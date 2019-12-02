新疆庫爾勒市越冬禽鳥數量超往年同期 19:012019/12/02 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新疆庫爾勒市越冬禽鳥數量超往年同期。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新疆庫爾勒市越冬禽鳥數量超往年同期。（照片取自中新網） 入冬以來，新疆巴音布魯克濕地的野生天鵝陸續飛到新疆庫爾勒市內的孔雀河、杜鵑河上越冬。隨著氣溫下降，博斯騰湖、開都河等湖泊河流逐漸結冰封凍，逗留的天鵝等禽鳥也將集聚到庫爾勒市內的河流上越冬，數量將會急劇增加。 目前，在庫爾勒市孔雀河、杜鵑河上越冬的天鵝已經達到416隻，野鴨、海鷗等禽鳥達到了近500隻，數量超過往年同期。 (旺報 ) #庫爾勒 #數量 #天鵝 #新疆 #禽鳥 也許您會感興趣 推薦閱讀 分利！美批陸天網監控新疆 自家大廠卻參一腳 07:002019/11/28 國際 就要給北京難堪！美學者呼籲抵制北京冬奧 07:002019/12/01 國際 新疆庫車峽谷首次發現「飛天」浮雕壁畫 21:082019/12/01 兩岸 陸普氏野馬突破600匹 占世界普氏野馬總數近三分之一 10:232019/12/02 兩岸 入冬候鳥通通來報到 南市賞鳥正是好時機 17:312019/12/02 旅遊 兩岸熱門新聞 王立強間諜案 華春瑩：粗製濫造的肥皂劇 - 兩岸 不滿川普簽香港法案 陸外交部：暫停審批美軍艦機赴港休整申請 - 兩岸 新疆庫車峽谷首次發現「飛天」浮雕壁畫 - 兩岸 - 旺報 港區議會建制敗選 親北京派田北辰籲中央：放寬對港政策 - 兩岸 陸公布《港澳台居民在大陸參加社會保險暫行辦法》 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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