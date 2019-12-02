新疆庫爾勒市越冬禽鳥數量超往年同期。（照片取自中新網）

入冬以來，新疆巴音布魯克濕地的野生天鵝陸續飛到新疆庫爾勒市內的孔雀河、杜鵑河上越冬。隨著氣溫下降，博斯騰湖、開都河等湖泊河流逐漸結冰封凍，逗留的天鵝等禽鳥也將集聚到庫爾勒市內的河流上越冬，數量將會急劇增加。

目前，在庫爾勒市孔雀河、杜鵑河上越冬的天鵝已經達到416隻，野鴨、海鷗等禽鳥達到了近500隻，數量超過往年同期。

(旺報 )