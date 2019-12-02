小組中分別安排2位法國學生和2位台灣工藝創作者，雙方產出各種驚喜。（工藝中心提供／張晉銘南投傳真）

雙方於工藝中心工藝設計館三樓展開階段性成果發表。（工藝中心提供／張晉銘南投傳真）

構樹材料採集。（工藝中心提供／張晉銘南投傳真）

檳榔的材質試驗可能。（工藝中心提供／張晉銘南投傳真）

為推廣台灣工藝人才朝向國際化的目標，工藝中心藉由文化部與經濟部合作的設計驅動跨域整合創新計畫，邀請法國École Boulle巴黎布勒高等藝術學院，辦理以Wastedesign為議題的國際跨域合作工作坊，展開為期8天的合作交流計畫。

為了讓更多人認識台灣新一代工藝創作者的能量，工藝中心此次工作坊以各種議題的問句，誘導更多台灣新一代工藝創作者來參與。像是「在地的工藝如何與法國的設計激盪出不一樣的火花？工藝材料如何扮演當代循環經濟應用與跨材料領域的媒介？ 」

該學院的Antoine FERMEY教授帶領14位法國設計學院學生，與台灣14位來自不同工藝專長領域的創作者，展開合作交流。在工作坊的期間，除了參訪檳榔園，也安排採集構樹材料，從中思考工藝取材、材質試驗與操作再創新設計應用的可能性，小組分別安排2位法國學生和2位台灣工藝創作者，雙方產出各種驚喜。

從循環設計的視角來看，Wastedesign的精神源自於「一種廢物的產生是另一種原料」，而工藝中心從綠工藝的推動到循環工藝的精神傳播，不斷努力於發揚傳統工藝技術在當代工藝設計展開的價值。

主任許耿修表示，基於工藝產業自然永續，台灣工藝CAMEL實驗室將透過工藝在生活實踐的智慧，以驅動台灣新生代工藝發展為目標，未來更將以此為工藝材質試驗基地，藉由在地多元的工藝與富饒的材料，產生更多對內與對外的合作與交集。

(中時 )