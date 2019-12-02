楊蕙如帶風向手法曝光！ 下線網軍憑截圖月領1萬

抓到了！卡神楊蕙如遭起訴

「卡神」楊蕙如今被檢方起訴，民進黨表示，這樣的錯誤與不幸的教訓應該被記取。PTT網友笑稱，「切割裝沒事」、「硬是奴到要吃芒果投民進黨是怎樣？笑死」！

去年日本關西機場事件後，「卡神」楊蕙如及蔡姓友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處。台北地檢署今天依侮辱公署罪起訴楊蕙如及蔡姓友人。

對此，民進黨發言人陳建名表示，大量來自境外的不實訊息，在未查證下被推播，這樣的錯誤與不幸的教訓應該被記取。

陳建名指出，前駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生相關事件，外交部已經有詳盡調查與說明。而事件主因，包括大量來自境外的不實訊息，在未查證下被推播，造成輿論誤解，讓外交工作者飽受不公平攻擊與羞辱，這樣的錯誤與不幸的教訓應該被記取。

而PTT網友則說，「切割囉，笑死人」、「裝沒事」、「幹髒活的下場」、「打手的下場不意外」、「記取教訓，然後繼續傳播王立強」、「菸粉還在切割」、「檢調敢不敢查上游啦？！」「狡兔死，走狗烹」、「為何是境外？」「2020真該下架民進黨」、「民調應該又要上升10％了」、「切割無情無義」、「硬是奴到要吃芒果投民進黨是怎樣？笑死」「境外？ 哈哈哈哈哈哈」、「原來台灣是境外喔？那你們的境內不會是對岸吧！」

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(中時電子報)