高雄男子今天在街頭輕生，送醫搶救未脫險。（翻攝照片／柯宗緯高雄傳真）

高市小港區48歲陳姓男子今（2）日突然在街頭開槍倒地，巨大聲響嚇壞左鄰右舍緊急報警，警消獲報到場，男子已倒臥在血泊當中，一動也不動，119到場立即將人送往小港醫院搶救，院方正全力搶救中，但是現場沒有留遺書，不得而知男子輕生動機，已通知家屬到案釐清。

據悉，男子當時獨自走在路上，拿出手槍朝著天空連開2槍，接著在「砰」一聲他就倒地。小港警方也證實表示，今天下午近5時，勤指中心接獲通報在行義街48號附近有人倒臥路中，到場時男子頭部嚴重出血，腳底處遺留1隻槍枝、1顆未發子彈、3個彈殼及1只黑色斜背包，警方立即封鎖現場，並通知鑑識單位前來處理，男子被緊急送往小港醫院搶救，目前尚未脫險。

警方表示，陳男沒有槍砲等前科，將進一步調查所持槍枝來源，以及聯繫陳男家屬到案協助處理。事發後，有網友在臉書社團《小港人 七嘴八舌 聚集區》留言「康莊路 行義街 有人知道怎麼了嗎？ 聽說是XX 身邊有槍枝？」引發網友議論。

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