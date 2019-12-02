為期兩週的聯合國氣候峰會今天在西班牙首都馬德里正式開幕。在這次會議中，全球領袖須證明自己能下定政治決心防止全球暖化帶來的災難性衝擊，他們面臨的壓力與日俱增。

路透社報導，在氣候變化綱要公約第25次締約方會議（COP25）登場前，過去一年來，氣溫上升造成的衝擊愈來愈顯而易見。野火肆虐北極圈、亞馬遜雨林和澳洲，熱帶區域也遭受毀滅性颶風襲擊。

波蘭氣候部長庫提卡（Michal Kurtyka）去年12月在波蘭卡多維斯市（Katowice）率領上一輪的聯合國氣候磋商。今天他在馬德里會議中心的官方開幕式中表示，年輕人群起行動呼籲對抗氣候變遷，凸顯這項任務的急迫性。

庫提卡說：「或許世界沒照我們希望的步調走，但我仍特別寄望年輕人。他們有勇氣發聲，提醒我們是從父母輩繼承這顆星球，我們必須把它傳承給未來世代。」

COP25旨在替支持巴黎氣候協定對抗氣候變遷，奠定最後所需基礎。2015年通過的巴黎協定明年將進入關鍵實施階段。

科學家則表示，全球暖化將導致海平面上升、乾旱、風暴和其他衝擊，要防止這些最具災難性的後果，巴黎協定許下的承諾還遠不及必須採取的行動。

(中央社)