昨日在大陸成都奪下世界盃第三名的桌球神童林昀儒，今天下午風光返台，所屬的合庫球隊組成接機團來迎接這位台灣第一人。林昀儒步出松山機場的時候看到龐大接機團的時候嚇了一跳，但隨即露出了燦爛笑容，教練蔣澎龍表示，昀儒的優勢在於接發球和前三板，但力量是他的弱點，接下來強化力量將成為訓練重點。

目前世界排名第10的林昀儒，5日下左營與鄭怡靜搭檔練習，預定10日出發前往大陸鄭州參加年終總決賽，此役攸關混雙的東京奧運門票，明年1月22日在葡萄牙進行世界團體賽，將是男女團隊的東奧最終資格賽，如無意外，林昀儒應可順利取得奧運入場券。

連續拿下T2鑽石聯賽馬來西亞站以及傑克公開賽冠軍的林昀儒，上周在世界盃季軍戰4比3擊敗大陸奧運金牌名將馬龍，成為台灣第一位在世界盃勇奪前三名的好手，用球拍寫下了屬於自己的光榮。

林昀儒受訪時表示，在與馬龍交手前根本不知道會成為台灣第一人，當時腦袋只有想著如何打贏這場比賽，雖然比賽過程出現一些危機，但幸好都能克服，沒有讓機會從手中溜走。

蔣澎龍笑稱，林昀儒第一次參加世界盃就拿到好成績，證明台灣桌壇後繼有人，甚至昀儒還有機會更上層樓問鼎球王寶座，但目前最重要的功課就是強化他的力量，協會和教練團也將全力幫助他，讓他無後顧之憂。

林昀儒父親林學宜表示，昀儒只要能夠進入他的比賽節奏，勝率就會很高，四強與樊振東那場比賽輸在太過於搶攻，導致節奏被對手帶著走，昀儒的最大優點是穩中帶狠，強攻是日本張本智和的強項，昀儒要懂得把握自己的優勢。

合庫銀行副總經理顏武雄說，林昀儒今年的表現實在太好了，合庫之前開會決定讓18歲林昀儒成為正式職員，這是史上第一次，希望昀儒接下來能夠再接再厲，繼續在國際舞台打出好成績。

顏武雄表示，合庫這些年來培育很多優秀運動員，除了林昀儒外，還有羽壇世界球后戴資穎、世界排名第二周天成、桌球鄭怡靜、棒球林瀚與吳昇峰，企業扮演的角色就是成為運動員最有力的靠山。

(中時 )