三義木雕師童正一以台灣木頭，研發充滿溫度的手工木鋼筆，行銷國際。（何冠嫻攝）

三義鄉年輕一代木雕師童正一，堅持台灣就地取材，打造出獨一無二、精緻且實用的藝術品「有溫度的鋼筆」，盼能繼續將台灣木材與特色，打進國際市場，讓世界看見台灣，以及苗栗的木藝文化。

童正一的父親童清金從事木雕創作50年，從小耳濡目染，2011年退伍追隨父親腳步，從基本雕功學起，並在父親給與的觀念、家人支持下，研發具實用性的木雕藝術品。

他堅持使用台灣木材，以檜木、紅檜、台灣牛樟、台灣肖楠手工打造獨一無二的手工鋼筆，不但可見原木、樹瘤的紋路外，每支筆散發的獨特香氣更是讓人愛不釋手。童正一將原木筆上漆，保存木材花俏與不規則紋路，但筆蓋打開仍能聞到原木香氣，而未上漆的鋼筆使用過後，木材餘香還會轉移至手中，最天然檜木香氣不但醒腦更能達心情放鬆作用。

除台灣原木外，童正一表示，鋼筆零件選自台灣，除了筆尖來自製作技術純熟的德國外，嚴選台灣製造的木頭與零件，每支筆也都符合人體工學，經過許多人的試寫與回饋，他經歷無數次失敗、改進，打造出滑順、好寫、好握且「有溫度、有味道、獨一無二、永久傳承」的手工鋼筆，目前已打進美國市場，將台灣文創推向國際。童正一表示，未來將在鋼筆上做手工雕刻，為原木鋼筆注入變化與生命力，將鋼筆帶進另一層次的藝術世界。

(中時 )