桃園市政府費時2年，將平鎮高中棒球隊成長故事拍成紀錄片，2日舉行首映會。（蔡依珍攝）

桃園市政府費時2年，將平鎮高中棒球隊成長故事拍成紀錄片，2日首映會，學弟們看了也感動。（蔡依珍攝）

桃園市政府費時2年，將平鎮高中棒球隊成長故事拍成紀錄片，2日首映會上7位投入職棒的校友蒞臨欣賞，並和學弟、以及小球員同歡。（蔡依珍攝）

桃園市政府費時2年，將平鎮高中棒球隊成長故事拍成紀錄片，2日首映會上7位投入職棒的校友蒞臨欣賞，並由中信兄弟江坤宇（右六）代表將簽名球送給市長鄭文燦（右七）。（蔡依珍攝）

桃園過去被戲稱為棒球沙漠，平鎮高中棒球隊2003年成立後陸續囊括國內外各項盃賽冠軍，1日更拿下隊史的第4座黑豹旗冠軍，堪稱青棒霸主，教育局與文化局共同合作，歷時2年拍下平鎮棒球隊成長故事，市長鄭文燦期許懷抱棒球夢的孩子，都能以紀錄片為模範。

「這不是那一年我們追的女孩、而是那一年我們一起追的棒球夢！」鄭文燦說，桃園過去棒球不興盛，參加全國賽對手抽到桃園都會開心歡呼，被視為棒球沙漠，在桃園市三級棒球總顧問張滄彬與當時的平鎮高中校長張永鄰推動下，成立平鎮高中棒球隊，完成桃園市三級棒球銜接，讓優秀棒球人才續留桃園外，也網羅國內青棒好手。

鄭文燦說，透過扎實苦練，在沒有紅土球場下，創造出「水泥地上的傳奇」，屢屢在國內外賽事奪冠，包括王貞治盃7屆冠軍、小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽3屆冠軍等，前天更剛拿下黑豹旗第4座冠軍獎盃，2017年特別請教育局和文化局合作，拍下球員們撐起桃園三級棒球的點滴，取名為《那一年》，傳達挑戰自我、苦練、榮譽、挫折與團隊精神。

首映會上，包括富邦悍將戴培峰及朱益生、中信兄弟江坤宇、統一獅古林睿煬與林靖凱、Lamigo桃猿江國謙與李承禎等7位投入職棒的影片主角，特別蒞臨欣賞，特別有感觸，江坤宇笑言剛開始看到攝影機會覺得彆扭，還會偷看鏡頭，後來就真情流露，看到影片回想起高中很拚想贏的酸甜苦辣，很感動，也能提醒自己莫忘初衷。現場也有家長看了紅了眼眶，感動孩子們的青春汗水和淚水。

鄭文燦說，桃園致力扎根三級棒球，在教練與選手的培訓上不遺餘力，而平鎮高中棒球隊作為職棒選秀的重要來源，目前已有將近40位畢業於平鎮高中的選手在職業棒球路上發光發熱，期盼藉此推廣棒球運動，分享打棒球的人生體驗，目前市府已興建4座棒球場，而平鎮高中棒球場改建案也即將完成，未來桃園棒球持續與職棒連結，推展運動文化及其價值。

教育局指出，片長約1個多小時，除出版DVD讓平鎮高中帶回，未來也會和文化局洽談在光影文化館放映，並研擬放上網路平台，讓民眾欣賞桃園棒球傳奇。

(中時 )