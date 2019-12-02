台南市政府配合經濟部辦理「綠能屋頂全民參與」計畫，持續推廣綠能政策，並由市府遴選適合的營運商承租民宅屋頂設置太陽能光電系統，繼新市區及市區後，第三家營運商出爐，將負責溪南地區及將軍、七股、佳里、西港等17個行政區業務，另外溪北地區遴選將在12月中旬公告。

南市府經濟發展局副局長蕭富仁指出，兆明升公司取得溪南地區營運商資格，將協助安定、善化、永康、新化、關廟、仁德、歸仁、山上、左鎮、龍崎、玉井、楠西、南化以及沿海將軍、七股、佳里、西港等行政區民眾參加率能屋頂計畫，售電回饋比例為13.8％。

經發局表示，綠能屋頂計畫民眾可不須另外出資，只須將屋頂出租給營運商進行結構改良，可取代傳統採光罩、鐵皮屋，不僅提升屋頂結構安全，也有降溫隔熱效果，還能改善空氣品質。

另外綠能屋頂還會搭配智能電錶，以掌控住家用電情形，達到自主節電的效果，營運商也會從每月售電收入撥付回饋金，若以光電板設置10kW計算，每月約有650元額外收入。

經發局指出，溪北地區區域營運商遴選案預計12月上旬上網公告，相關招標文件及條件資格可至南市經濟發展局網站（https：／／economic.tainan.gov.tw／）查詢。

(中時 )