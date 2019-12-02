賴清德與蔡培慧抵達陳府將軍廟參香。（張晉銘攝）

賴清德與蔡培慧來到草屯鎮陳府將軍廟參香，受到支持者熱烈歡迎。（張晉銘攝）

賴清德與蔡培慧草屯市區街口拜票。（張晉銘攝）

有支持者拿著賴清德的著作前來力挺，讓賴相當感動。（張晉銘攝）

民進黨副總統參選人賴清德上個月才陪同黨籍立法委員參選人蔡培慧在埔里掃街拜票，2日傍晚賴清德再度又來到草屯為蔡培慧輔選，首站抵達陳府將軍廟參香，隨後前往草屯市區路口拜票，蔡培慧邀請賴清德一起大跳「菜頭粿之舞」，賴也毫不拘束舞動身軀，成功吸引現場民眾目光。

賴清德和蔡培慧於下午抵達陳府將軍廟參香，包含廖梓佑、陳宜君、羅美玲、葉仁創和蔡銘軒等縣議員，以及後援總會總會長洪國浩、民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠和前彰化縣政府文化局長陳文彬等人皆到場力挺。

賴清德說，蔡培慧身為農家子弟，非常疼惜農民，過去爭取建設113條農水路，後續還有40條將會完成；她也協助農民爭取職業災害保險，每個月僅需15元，無論住院或受傷都獲得保障，未來她也計畫爭取農民退休金。蔡還有爭取修繕學校設施達52所，如此可以看出她有多認真和打拼。

賴清德還說，事實上，蔡培慧這次也可以列入不分區安全名單，但是她想要跟南投縣民一起努力，希望大家一票牽一票把她留在國會，相信她會更加用心，為台灣打拼、為南投奮鬥。

結束參香行程後，一行人前往草屯市區的路口拜票，蔡培慧力邀賴清德一起跳「菜頭粿之舞」，賴也拋開偶像包袱，跟著舞動身體，讓現場支持者拍手叫好，隨後賴也展現熱情，依序和支持者合影，其中還有人拿著賴的著作《用行動帶來希望》現身力挺，讓他相當感動。

另外，針對國民黨副總統參選人張善政提出的一例一休修法方向，賴清德說，目前對方只是提出一個方向，但是更重要的是整體的配套措施，畢竟勞基法是牽一髮動全身，不妨等到對方提出完整配套再來回應。

(中時 )