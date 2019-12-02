雙北合作交流平台第9次副市長層級會議今登場，雙北市長皆到場致詞，期許未來持續合作；侯友宜會後在土城受訪時，媒體問及2人會前展開1個半小時的閉門會談，究竟談什麼？侯友宜說，大多聊交通、市場等建設議題，「不過有一點我證明柯市長真的很厲害，他吃飯的速度比我快，我已經夠快了，他還比我快。」

侯友宜指出，自己對政治一竅不通，只能跟柯文哲談市政，所以兩個人就是開開心心吃著簡單的便當，討論市政建設，像是家禽畜業市場、交通建設等，甚至包括雙北未來很多議題，只要碰到困難，一通電話就可以解決的，就要面對面解決。

侯友宜話鋒一轉說，不過有一點要證明柯文哲真的很厲害，「他吃飯的速度比我快，我已經夠快了，他還比我快。」

媒體追問，是否談到雙北捷運月票1280元問題？侯友宜說，倒是沒提到此事，不過也沒關係，有時一通電話就可以解決很多問題，不見得要等到雙北交流平台才能討論，私下見個面、打個電話都可以解決，大家只要沒有私心，團隊往前走，雙北生活圈一定會更好。

(中時 )