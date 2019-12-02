市議員陳廷秀2日要求觀旅局，設計串連海線各景點推出優質套裝行程，方能增加海線地區的觀光效益。（陳世宗攝）

「風的故鄉起風了！」台中市海線地區有三井Outlet、高美溼地、梧棲老街等旅遊景點，卻因缺乏套裝旅遊規畫，無法吸引外地遊客深度旅遊；市議員陳廷秀2日要求觀旅局要設計串連各景點推出優質套裝行程，方能增加海線地區的觀光效益。

陳廷秀指出，沙鹿、清水、梧棲深具文化特色的景點，包括有沙鹿夢想街及美仁里彩繪村、清水公學校日式宿舍群、清水眷村文化園區及趙家古厝賞荷等，若能從遊客的角度設計「美食之旅」、「自助行」1日或2日遊行程，讓遊客除參加主題活動，還能循特色行程暢遊海線。

陳廷秀說，民眾酸批台中海線地區難玩，市府除推動各項人文活動外，應設計串連周邊景點的優質套餐行程，吸引外地遊客「深度海線旅遊」，不要又只是路過；藉由市府規畫的套裝旅遊，吸引國內或國際遊客來參與自然美景與豐富人文活動，有助提昇海線觀光產業。

觀光旅遊局表示，該局規畫5條亮點海線觀光遊程供民眾遊覽，包括「梧棲海線遊─暢遊海岸線」行經港區藝術中心、梧棲漁港觀光漁市、高美濕地、鰲峰山觀景台；「梧棲海線遊─玩樂購」行經梧棲老街、三井OUTLET、高美濕地遊客服務中心、高美濕地、梧棲港觀光漁市。

「台中市觀光旅遊網」蒐羅海線地區高達77處景點，搭配17條包含海線觀光景點的建議遊程供民眾參考。市府積極將台中行程納入國外旅遊業者踩線團，增加海線觀光景點知名度，並持續辦理如大安沙雕音樂季、大安海觀光推廣活動、彩繪風箏及潮汐生態觀察等海線觀光活動。

(中時 )