台中市加強景觀從業人員專業技能，提升市民生活環境品質。（台中市建設局提供／盧金足台中傳真）

盧金足／台中報導

為打造樹木友善城市，台中市政府建設局每年定期舉辦景觀教育訓練，針對不同環境議題，擬定特定樹木管養維護教育訓練內容，除聘請各縣市專家學者講解與示範，並搭配學、術科測驗機制，合格者核發研習證照，認證具專業能力的綠美化業務承辦人員及第一線景觀從業人員，培育台中市植栽樹木守護者。

建設局指出，今年8至11月已舉辦樹木健檢與風險評估、樹木修剪技能研習、樹木種植與移植研習等三梯次景觀教育訓練，共吸引266人參訓。

其中「樹木健檢與風險評估」教導學員目測觀察樹勢，了解植栽健康狀況，屬於入門基礎訓；「樹木修剪技能研習」為技術層面實作課程，強調正確友善的樹木修剪方式；「樹木種植與移植」則講解如何自外觀鑑別各類樹種是否適合移植，實地示範土球綁紮方式並種植。

建設局表示，市府訂定「台中市行道樹修剪、種植及移植作業準則」，每年也定期免費舉辦教育訓練，透過證照考核機制，訓練專業的第一線從業人員，希望打造台中市公園綠地成為樹木友善城市，未來仍會持續舉辦相關研習活動，加強景觀從業人員專業技能，提升市民生活環境品質。

(中時 )