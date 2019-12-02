基恩在片中特地請來魔術師表演技法，以障眼魔術技法揭示人類容易被眼前資訊蒙蔽了真相。(新北市政府文化局提供／王寶兒台北傳真)

在社群網路發達的年代，鄉民的「主流意見」似乎是每個人尋求的唯一正解，小至看餐廳評價決定晚餐，大至依據網友經驗決定人生方向，許多人也容易在這浩瀚的網路資訊中，忽略了正確的選擇。以法國社會學者蓋拉德‧布朗納的同名暢銷書為靈感，近日將於台首映的紀錄片《網路鄉民的民主》蒐羅現代怪象，點出人心在網路下的脆弱。

於巴黎第七大學教授社會學的蓋拉德，在書中列舉多項理論，如認知偏見、確認偏差、訊息可信度等等，交互建構出現代網路的樣貌，指出人類在網路下，更容易暴露出自己的偏見。導演基恩‧貝格隆(Jean Bergeron)則依書中脈絡，結合大量新聞資訊、詼諧的動畫，呼應蓋拉德的論點。

如在片中，基恩即以麻省理工學院教授艾華‧阿德爾森於1995年所發表的「棋盤陰影錯覺」舉例，看似顏色截然不同的棋盤方格，其實是因人類被光線影響，便會將同色的棋盤方格誤認為不同的深淺色，透過簡單的案例指出「人們容易被干擾，將事實搞混。」

基恩也以實際的新聞案例指出網路如何能夠簡單操縱人心，如已故導演史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）在過世後爆出的偽造登月事件，不論真相為何，在堅信登月影片為真的人眼中，卻均能夠無視疑點，與他人爭喋不休，將諸多詭譎之處視為陰謀論。

《網路鄉民的民主》將於未來城市影展播出，策展人林玨竹表示，該片並未試圖為人們指引解決方向，而是將現象一一提點，讓大眾自行反思，「從片中可以看出，我們的腦袋為了省力，容易在資訊傳遞上建構捷徑，或是詮釋上有失誤，網路也會利用人類這樣的情形，吸引讀者繼續觀看，進而達到分享，形成厚實的同溫層。」

林玨竹指出，導演在片中試圖引導大眾思考，大眾應將所有資訊一視同仁，「不能因為這個資訊符合你的理念，就認為是真的，在大眾聲音成為主流、決定所有事情，而並非專家學者當代的年代，更應該在獲取資訊時多想一點，是否因為自己的理念，而去特定選取了某些資訊。」

(中時 )