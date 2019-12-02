全國首創的「原生藝術育成中心」於今天（2日）在楠梓特殊學校舉行揭牌儀式。（洪浩軒攝）

全國首創的「原生藝術(ART BRUT)育成中心」於今天（2日）在楠梓特殊學校舉行揭牌儀式，會場內展示出許多原生藝術作品，其中一位高進宇同學的畫作更是被高雄市長韓國瑜收藏。

現年31歲的高進宇，在2歲時罹患自閉症，言語上無法充分展現表達能力，但媽媽江麗玲並沒有因而放棄兒子，試著用各種方法想讓兒子走出封閉的黑暗世界，無意間發現兒子對色彩充滿極大的興趣，這也開啟了進宇的繪畫之路。

媽媽江麗玲說：「14年前高進宇從楠特畢業，至今楠特的老師仍然不離不棄，他們花相當多心思在培育高進宇，當時並沒有想到兒子的畫作可以成名，現在他有許多幅圖畫已經賣出，目前還有推出自製的T恤、手提袋等客製化商品，甚至還贈送一幅畫給韓市長，這都要感謝楠特歷屆校長及老師的努力。」

校方表示，楠特至今創校21年，已經展示出相當多的作品，老師們不是以教學的方式帶學生，而是以針對每個不同個性的孩子以輔導的方式帶領他們找到自己的興趣與方向，所以這些作品是學生內心最深層的想法，也是最獨一無二的成果。

＃原生藝術＃特教＃韓市長

(中時 )