男星高以翔今（2）日從杭州移靈回台北，傍晚遺照也公開，高以翔母親親自挑選一張象牙白西裝，右手放在右膝上，據悉媽媽親選這張燦笑電眼照片，是覺得符合他的溫暖個性，希望外界也能不要那麼感傷，也希望他能在天上當個溫暖的天使。

高以翔靈堂內部。（圖／記者吳松翰攝）

高以翔靈堂內部。（圖／記者吳松翰攝）

高以翔遺照符合他暖男性格，家屬希望不讓愛他的好友和粉絲過度悲傷，特地選了一張暖色調的西裝與燦笑照片，靈堂布置也以素雅低調的白色為主，兩旁有高以翔的照片和親友致敬的花。

高以翔靈堂內部。（圖／記者吳松翰攝）

(中時電子報)