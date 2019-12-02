台北港1日下午發生工人墜海意外，3名外籍移工不幸喪生。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

台北港1日下午進行中油觀塘「第三天然氣接收站工程」作業時，7名工人(6外籍，1台籍)意外落海，造成3名外籍移工不幸喪生，據中油聲明指出，當時工程廠商泛亞團隊正在製作氣接站的防波堤沉箱，疑因錯估海底深度，導致沉箱直接墜至海底，才發生此意外。

據了解，工程預定在港區外投放近300個水泥沈箱，作為接收站的地基，當時施工單位將第11座沉箱移到南堤碼頭港域後，7名工人站在沉箱上，開啟水閥導入海水，便於沉箱緩速入海，不料施工單位卻錯估海底深度，導致沉箱突然墜至海底，7名工人也全數落海。

現場拖船船員發現後，立即將7人救起，並將船開回碼頭求救，但其中3名泰籍移工已無生命跡象，經送往淡水馬偕及林口長庚醫院急救後，仍宣告不治，另外4人則輕微嗆水，並無生命危險。

基隆港務警察總隊表示，已將現場的相關人員帶回偵訊，並通報新北市勞檢處公安稽查，目前已勒令工程停工，待專業單位測量海底深度後，調查意外發生的詳細原因，進一步釐清案情。

(中時 )