昨天在2019年國際桌總ITTF男子桌球世界盃勇奪銅牌的18歲好手林昀儒，今天下午搭機返台，晚間立刻風塵僕僕到就讀的輔仁大學為UBA大專籃球聯賽擔任開球嘉賓，透露接下來最重要的賽事就是ITTF世界巡迴賽年終總決賽，要和女將鄭怡靜攜手爭取2020東京奧運資格。

過去一個月林昀儒比賽行程相當滿，雖然有點疲憊但精神看起來還不錯，他說：「包括世界盃團體桌球賽、T2聯賽、男子世界盃等，這個月打這麼多比賽，覺得自己一開始在世界盃團體表現沒那麼好，經過兩三次比賽後，感覺慢慢變好。」

受邀擔任UBA輔大和台灣藝大比賽開球嘉賓，新鮮之餘林昀儒也是內心小鹿亂跳，「這是我第2次進到輔大中美堂，現場球迷很多感覺有點小壓迫，跟昨天男子世界盃銅牌戰比賽，我覺得開球比較緊張。」

除了男子世界盃奪銅的好消息，林昀儒也入選入口網站Yahoo奇摩2019年「十大運動人物」，媲美羽球天后戴資穎、籃球名將林書豪、棒球好手張奕等體壇明星，他謙虛說：「還差他們很多。」

林昀儒短暫喘息2、3天，接下來要南下高雄國家運動訓練中心和鄭怡靜練混雙，12月10日出發前往中國大陸鄭州參加ITTF年終總決賽，他補充：「混雙只要贏一場就有奧運桌球混雙參賽資格，是我目前最重要的賽事。」

(中時 )