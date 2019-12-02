陳超明爭取連任，2日宣告宣傳車隊開跑。（陳超明團隊提供／何冠嫻苗栗傳真）

立委陳超明爭取連任，8鄉鎮宣傳車隊2日開跑，在剩下40天選戰中，將他的競選歌曲「嘿呦嘿嘿嘿，大家來選陳超明」，傳進大街小巷，以歡樂歌曲為選戰增添趣味，陳超明也向居民懇請諒解，「如果有吵到您，也請多包涵。」

陳超明的競選歌曲旋律、歌詞洗腦，有客語、台語版本，內容提及認真打拼的阿明哥、一大早就出門，不怕辛苦路遠、認真付出為了苗栗，再重複「嘿呦嘿嘿嘿，大家來選陳超明」加深選民印象。

競選歌曲自陳超明1994年參選省議員使用至今，歷屆選舉，這首朗朗上口的歌曲都出現在造勢場合與竹南、後龍、造橋、通霄、西湖、銅鑼、三義、苑裡等鄉鎮大街小巷，許多選民從小聽到大，對歌曲並不陌生。

陳超明歷屆選戰以這首輕快洗腦歌曲，傳遍大街小巷。陳超明國會辦公室主任梁文一表示，這次選舉預計請音樂作家，製作remix混音版本，年輕化吸引新一代選民。陳超明表示，剩下40天選戰，8鄉鎮宣傳車隊開跑，若見播放競選歌曲的宣傳車，歡迎揮手給志工加油打氣，如果有被吵到，也請多包涵。

(中時 )