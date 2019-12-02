西雅圖極品咖啡遭踢爆，把原本用在濾掛式咖啡原料的羅布斯塔咖啡豆，攙入、混充或假冒為阿拉比卡咖啡豆，包裝上卻標示「100％阿拉比卡豆」，除了繳回1,000萬元不法所得之外，劉姓總經理也以300萬元交保，究竟「阿拉比卡」和「羅布斯塔」咖啡豆有何不同呢？「羅布斯塔」真的比較差嗎？

咖啡屬的植物大約有40種，但只有3種能夠出產具有商品價值的咖啡豆：阿拉比卡（Arabica）、羅布斯塔（Robusta）和賴比瑞卡（Liberica）。世界上主要飲用的品種為阿拉比卡和羅布斯塔，賴比瑞卡由於產量極低，經常被忽略。

普遍來說，大眾對於阿拉比卡的評價較高，多用在單品和精品咖啡，因此廣告上常有咖啡產品強調「100％採用阿拉比卡豆」，而羅布斯塔則常被認為是次級咖啡，一般多用於即溶或濾掛式咖啡，不過因開設「咖啡學」而聲名大噪的台大農藝學系助理教授王裕文認為，兩者風味全然不同，其實羅布斯塔也有好喝的選擇。

從口感到營養成分，阿拉比卡和羅布斯塔咖啡豆有7大相異之處：

1.口味不同

最廣為人知的差異點是兩者味道不同，一般來說，對於羅布斯塔的描述通常是「燒焦輪胎」或「橡膠味」（burnt tires or rubbery），聽起來有點嚇人，換個方式說，就是具有濃烈的香氣，並且帶有核桃和巧克力味。

而阿拉比卡的香味就比較溫和，依咖啡的產地和處理法不同，風味從清甜到濃郁都有，有時敘述為花香、果香、柑橘、泥土、奶油、巧克力、焦糖、或蜂蜜的香氣調性。

2.咖啡因含量不同：羅布斯塔多1倍

羅布斯塔的咖啡因含量較高（1.8～4％，平均為2.2%），幾乎是阿拉比卡（0.9～1.4％，平均為1.2％）的兩倍，正因如此，如果是為了提振精神而喝咖啡，或許羅布斯塔會是個不錯的選擇。

細緻濃郁的金黃泡泡crema，是烹煮義式咖啡的重要元素。（圖片來源：pixabay）

3.脂肪含量不同：阿拉比卡高6成

咖啡的香氣和滑順口感來自於脂肪，阿拉比卡的脂肪量為15～17％，而羅布斯塔則為10～11.5％，也就是說，阿拉比卡咖啡含脂量較羅布斯塔高6成左右，因此咖啡質地光滑柔和。不過咖啡達人則認為，一杯完美的義式咖啡espresso上面那層濃郁金黃的泡沫crema（咖啡脂層），由羅布斯塔豆來做更佳，因為過高的脂肪反而會破壞泡沫。

4.糖含量不同：阿拉比卡多將近1倍

就算不加糖，有些咖啡喝起來仍有甜味，這和其中的含糖量有關，除此之外，這些糖在烘烤過程的梅納反應扮演重要角色，也因此產生幾種重要的芳香化合物、以及帶有酸味的化合物，增加咖啡的香氣。阿拉比卡的含糖量為6～9％，羅布斯塔則為3～7％，正因如此，阿拉比卡經常呈現不同的酸香氣息。

5.綠原酸（CGA）含量不同：羅布斯塔較高

咖啡中富含多酚類，具有抗氧化作用，而綠原酸是其中主要的一種，正因如此，咖啡是美國人飲食中抗氧化物來源的第一名。

不過，綠原酸雖然有抗氧化效果，但也是咖啡酸澀苦的來源，羅布斯塔的綠原酸有7～10％，比阿拉比卡的5.5～8％高出許多，加上羅布斯塔的咖啡因含量也比較高，因此整體來說，喝起來明顯較為苦澀。

6.產量不同：阿拉比卡佔大宗

全球咖啡豆產量中，阿拉比卡佔70～75％，羅布斯塔約為25～30％，儘管羅布斯塔豆對環境的適應力較強、人工照顧的要求也較低，但因為阿拉比卡風味較滑順、市場接受度高，因此儘管它容易受到葉鏽病、炭疽病等咖啡植物疾病侵襲，產量仍然較高。

阿拉比卡的主要產地是中南美洲、非洲、亞洲，羅布斯塔則多產於越南、印尼、非洲。

全球咖啡市場，以阿拉比卡豆產量較高。（圖片來源：pixabay）

7.價格不同：阿拉比卡較貴

從價格角度來看，市場上阿拉比卡豆的價格大約是羅布斯塔的2倍，正因價格低廉，所以羅布斯塔通常用來當成配豆，或是做成即溶咖啡。

(中時電子報)