台北地檢署今日依侮辱公務員、侮辱公署罪起訴「卡神」楊蕙如及楊的友人蔡福明。據了解，楊蕙如涉嫌以PTT帳號「idcc」，去年時在網路上帶風向，將原本不利駐日大使謝長廷的網路輿論，歸咎到台北駐大阪辦事處，導致處長蘇啟誠因自責而自縊輕生。

此案今日上午經各家媒體報導後，許多PTT網友紛紛在八卦版發文留言表達意見。網友ISAM1發文表示，蘇啟誠事件，就是蔡英文政府開始合理化政府告網友的開端。ISAM1指出，蔡英文政權就是用這件事當理由，說要驅逐假消息，連引用報紙說外交部有人涉入私菸案，也被政府告。

ISAM1認為，蔡英文政府利用蘇案「打著消滅假消息的大旗，行箝制言論自由之實」。結果現在發現，害死蘇啟誠的，根本是綠營的網軍。ISAM1批評並反諷「民進黨維護言論自由，真的好棒棒」。

此篇文章底下也有多名網友回應：

Friend5566：(民進黨)養超多網軍說要打假消息XD。

access7310：人家(民進黨)用這招，民調領先30％。

s860134：大阪案後(民進黨)還想藉機介入PTT，設立澄清版，請八卦版主喝咖啡，想用版主權限干涉輿論，噁心、就是噁心。

wann31828：KMT(國民黨)爛，大家罵。DPP(民進黨)爛，告大家。

bochengchen：查楊(蕙如)的金流阿，看從哪來的。

IWID：(民進黨)網軍弄假消息，再做賊的喊抓賊，全部抓起來。

Mskenny表示：做賊的在喊抓賊 以為人民都瞎了。

BREAKFAST204：(民進黨)搞了這麼久結果抓到自己人XDD。

卡神遭起訴！韓國瑜：蔡放任網居害死外交官

(中時 )