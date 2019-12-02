行政院原住民族委員會今天在台東宣布，自明年元月起，原住民家庭服務中心社工員，起薪由27000元調升到3萬4916元，若按服務年資最高可領到4萬1899元；社工員表示，歲末年終的好消息，讓她們覺得專業有被重視到，更有持續服務的動力。

原民會今由副主委伊萬．威納宣布，為了讓族人有穩定工作，並且留住專業人才，基於同工同酬精神，明年1月起全面調升原家中心社工員薪水，不論是否為社工系畢業，起薪都是3萬4916元，社工系畢業者，按照服務年資最高可領到4萬1899元，非社工系的社工員把學分補回來後，也會按年資調薪。

原民會社福處社會福利科長劉秀英說明，社工員的起薪從原本的3萬2000元調到3萬4916元，但是尚未含風險津貼及加給，以大學畢業生來說，如考取社工證照，還可以再領專業加給3990元，若在考取碩士，可以再加1995元專業加給，月薪可到4萬1000元。

社工胡秀珠、陳瑋玲說，社工員有許多是二度就業的婦女，也花了許多時間充實專業度，薪資的調整，讓她們覺得專業有被尊重到，努力有代價，持續服務及照顧家庭的動力。

總統府祕書長陳菊應邀致詞時表示，小英是最關心老人、長照及原民部落的總統，今年的政府花在長照的經費50億，明年的總預算大幅增加到400億，行政院還將進一步提高到800億，對推動原住民轉型正義也相當積極。

(中時 )