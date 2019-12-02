近年大陸積極打擊跨境電信詐騙，許多國人在海外被逮，遭遣送大陸關押受審，詐騙集團因此興起「鯊魚返鄉」潮，陸續將機房移回台灣，繼續行騙以大陸為主的被害人。刑事局偵查第二大隊獲報，有詐團機房藏身台中，經連月來蒐證追查，日前至台中攻堅查緝，逮捕陳姓等8名嫌犯，其中6人收押。全案刻由檢警擴大偵辦，將透過管道找大陸被害人視訊製作筆錄，以利追訴。

警方調查，39歲陳姓男子與共犯等人，不乏曾參與海外電信詐欺，雖未曾被抓，但近年大陸嚴加掃蕩海外詐騙，多次主動或與他國合辦，緝獲海外機房，許多台灣人因此被押往大陸受審。陳嫌等擔心被查獲遣送大陸，今年初「鯊魚返鄉」回台，至台中組詐騙機房，繼續騙大陸人。

嫌犯見警方破門攻堅，拿鐵鎚敲破電腦、手機螢幕，試圖滅證。（警方提供／胡欣男台北翻攝）

警方發現，陳狡兔三窟，在台中有3個機房同時進行假檢警詐騙，分散風險。上月21日，專案小組動員前往3處機房攻堅，逮捕陳等8嫌，查扣新台幣14萬贓款、手機45支、筆電5台、硬碟11個、網卡15張、sim卡8張、租賃契約3份、wifi分享器3台、銀行帳戶金融卡10張、針孔攝影機1組、安非它命8.07公克等證物。

警方攻堅時，有嫌犯拿鐵鎚狂敲電腦、手機螢幕，試圖滅證，所幸記憶卡仍在，警方藉數位還原鑑識，初步查出陳嫌等人從今年2月開始設機房行騙，得手至少數百萬人民幣，陸續分析出幾名大陸被害人，將透過管道聯繫對岸，先查出被害人資料，再以視訊製作筆錄。訊後依詐欺、組織與洗錢防制法送辦，陳等6嫌遭收押。

假檢警的詐騙手法分析。（警方提供／胡欣男台北翻攝）

(中時 )