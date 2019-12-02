華夏科技大學歡慶53周年校慶，舉辦高等教育深耕計畫特色成果展，展現師生1年來的努力。（葉書宏攝）

華夏科技大學歡慶53周年校慶，舉辦高等教育深耕計畫特色成果展，展現師生1年來的努力。（葉書宏攝）

華夏科技大學歡慶53周年校慶，除了系列活動外，更舉辦高等教育深耕計畫特色成果展，展現師生1年來的努力，除了靜態展出外也呈現出實體的動態作品，讓學生們彼此交流，激發出更好的創意。

華夏科技大學表示，動態作品包含社會實踐2計畫，由「華夏南勢在地紮根」結合在地地圖所刻畫出的中和庄區域模型，以及「產銷履歷溯源整合」整合新北市與台北市中小企業合作廠商，透過安心農產品與溯源產銷履歷，提升食材來源與加工食品品牌形象。

另外，電機系智慧生活科技師資團隊自製「智慧控制教學教具」，結合最新物聯網與感測器技術，運用自走車馬達速度控制、行進循跡控制、溫溼度量測，運用在教學，引發學生的學習興趣。

資訊工程學院資工系為建構出趣味的學習環境，利用機器人格鬥遊戲，透過導入機器人機構設計，結合電子電路、電流控制及程式設計等各領域結合，應用於教育學習之場域。

創意設計學院推出「顛覆時尚婚紗及翻轉創意花飾之創作」，融入美學時尚產業，顛覆舊有思維，創新婚禮飾品設計。「彩繪藝術創作」將素色的帽子、背包、鞋子等，透過壓克力顏料與藝術的創作，讓普通的服飾展現出生動靈活的圖示，獲得不少參與師生熱烈迴響。室內設計系的學生透過課程與實作的結合，展現出立體「三維度創意設計空間」作品。

室內設計系的學生透過課程與實作的結合，展現出立體「三維度創意設計空間」作品。值得一提，為讓校外人士可認識學校的各單位，利用手機的尋寶遊戲，結合闖關遊戲，不僅趣味性十足，也讓不少人發現校園裡的祕境。

(中時 )