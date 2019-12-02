台東縣大武鄉排灣族女孩何曉鳳，從小被收養家庭帶到美國當幫傭，並傳出曾遭受虐，經台美雙方合作後，於2012年初得以返鄉探親，如今她脫離受虐生活，在美國從事幼保工作，並且寫了2本書，分享她走出坎坷的生命故事，鼓勵大家心存希望和感激，何曉鳳日前回台東探視母親，並與出版社接洽，將譯成中文版。

「每個人心中不只有黑暗，還有更多的光亮」，何曉鳳翻開去年在美國出版的書，收錄了她最喜歡的照片，其中她在美國擁有的第1雙有蝴蝶結的鞋，至今仍保存著，還有回台東山上去看父親的墓園，她說，這樣的人生歷程，就像她從小不愛吃苦瓜，卻被逼著吃，可是到後來卻是甘甜的。

何曉鳳哽咽地說，她在父親墳前告訴父親「我沒有怨你，這是大環境造成，自己的經歷可憐嗎？其實還有許多原住民因為環境因素受苦受難，「我已經很幸運了」。

她說，書名為「我的名字也叫自由」，因為受難者不再受到欺壓，就是自由，將希望藉由她的故事，幫助其他受傷害的人，這也是她出版這兩本書的動力。

何曉鳳因為從小家庭經濟狀況不好，7歲時被別人收養，被帶到美國後更被受到家奴一般的待遇，7年前美國媒體報導了她的經歷後，透過台美雙方合作，終於在2012年1月18日返抵台灣，隔天回台東大武部落和家人團聚，大年初一還參加小妹的婚禮，何曉鳳的返鄉之路的新聞轟動一時。

(中時 )