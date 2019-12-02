民眾黨不分區立委參選人高虹安2日公布網路聲量排行榜，北市府顧問蔡壁如榮登聲量第一名，不過，高表示，好感度要再加油，蔡則打趣稱「那我就要裝可愛一點？」

民眾黨今透過大數據分析，討論各黨不分區名單網路聲量，高虹安指出，各黨當中，最多人討論國民黨，但好感度偏低，民進黨聲量甚至比民眾黨還低。

蔡壁如認為，國民黨不分區因為爛透了，所以不用討論，至於民進黨為何不被討論，則是因為都喬好了，不需討論。

另外，高虹安也公布民眾黨不分區聲量第一名是蔡壁如，但好感度可能要再加油，在一旁的蔡壁如聽聞後立刻開玩笑要高虹安小心一點，不然媒體標題會下「高虹安嗆蔡壁如」。

蔡壁如分析，很多負評來自於PTT，通常都是酸民，好感度若太高就太鄉愿了，但被問及是否有因應策略，蔡打趣說，「那我就要裝可愛一點？」她強調，基本上還是要做自己，要端出政策，「這大概是我要改進的。」

(中時 )