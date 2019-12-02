氣象局氣象預報資料顯示，今年入冬首波大陸冷氣團來襲，今晚(2日)起到明晨為冷氣團威力最強的時候，因應接下來的冷天氣，國民健康署長王英偉今（2）日提醒，三高患者、心血管疾病患者及長者，除規律服藥、血壓監測、定期回診和飲食控制外，「保暖」是最基本的自我保護行為，適時增添衣服，外出要戴上帽子、口罩、手套及保暖衣物，確實做好保暖措施，以嚴防因低溫及溫差過大促發心血管疾病之發生。

國民健康署表示，提供民眾禦寒保健8個要點，幫助家人與自己安度寒流衝擊。第一是保暖，居家臥室、衛浴與客廳要做好防寒與安全措施。處在低溫或外出時，一定要做好完整的保暖，尤其注意頭頸部及四肢末端，善用圍巾、帽子、口罩、手套、襪子、防滑鞋，及多層次保暖衣物等，方便穿脫。

第二是暖身，剛起床後的活動勿過於急促；先補充溫開水；身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。第三，要隨身攜帶保暖衣物，由於長輩對於環境溫度變化反應較不敏銳，65歲以上長輩，晚上睡覺時，要先備妥保暖衣物在床邊隨手可拿到的地方，不管是半夜起床上廁所或是早上起床，都要記得先添加衣物保暖後再進行活動。外出時有隨身攜帶一件保暖衣，以備不時之需。

第四，避免大吃大喝及情緒起伏太大，勤喝溫開水，避免血液過度黏稠；多攝取蔬果等高纖食物，以預防便秘。也要避免突然用力、緊張、興奮以及突然的激烈運動等。

第五，如有心臟血管疾病的病人不宜泡湯或泡澡，如經醫師囑咐為高危險群，要避免單獨去爬山或從事離開人群的運動，亦不宜單獨泡湯。泡湯溫度勿超過40度；飯後2小時後再進行為宜！

第六，避免加重身體壓力，運動最好避開酷寒與早晚的高風險時段，避免在寒冬大清早外出運動，晚餐後不要立即運動，應至少隔1個小時待食物消化後。

第七，要妥善控制病情，規律服藥：定期量測及記錄自己的血糖、血壓、血脂肪數據；遵照醫囑按時用藥。第八，民眾外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥，註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史；如醫師有開給緊急備用藥品，應隨身攜帶。

國健署表示，研究發現低溫引發的腦中風，最容易發生在曝露於低溫環境中的前2-3小時，若發生臉部不對稱、雙手一邊較無力、說話不順的中風症狀，切勿因症狀緩解而輕忽嚴重性，應該打119迅速就醫。

另外，當民眾如果出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等心臟病徵兆，國健署說，很有可能就是心臟病急性發作，另外特別提醒更年期女性民眾，心肌梗塞會出現噁心、嘔吐、氣喘、背痛等「非典型症狀」的症狀，保命要訣就是儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。時間是最重要的關鍵！

(工商 )