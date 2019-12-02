新竹市立委參選人鄭宏輝（中）2日簽署水議題政策承諾書。（鄭宏輝提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市「我們要喝乾淨水聯盟」2日至新竹市立委參選人鄭宏輝競選總部，針對用水議題政策與鄭宏輝交換意見，鄭宏輝除當場簽署水議題政策承諾書，並表示同意水議題政策的4項承諾，允諾進入立法院後，將為新竹市民做最安全的把關。

長期關注新竹水資源與飲用水議題的「我們要喝乾淨水聯盟」，近日發起2020立委參選人水議題政策承諾書，邀請新竹市立委參選人鄭宏輝對於新竹水議題政策允諾支持。

鄭宏輝當場完成簽署，並同意水議題政策的4項承諾，包括第1要爭取前瞻經費，建置廢汙水專管，落實大新竹地區「飲排分離」及「灌排分離」，確保民眾飲水和食物的安全。

2要修改《水汙染防治法》，要求廢汙水不可排入飲用水源；3要允諾推動再生水工業使用政策（再利用政策）；4要承諾要求自來水公司公開每日供水資訊，讓民眾清楚自己的水源。

鄭宏輝表示，此次簽署水議題政策承諾書，將針對汙水問題進行改善，包括建置廢汙水專管、修改水汙染防治法、推動再生水工業使用政策、自來水公司公開每日供水資訊。

鄭宏輝說，他長期關注、重視新竹用水議題，讓市民有乾淨的好水可以飲用及確保食物的安全是最重要的事，未來他進入立法院後，將做出實質的政策行動，使市民能夠在新竹安心生活，讓新竹成為宜居的城市，為新竹市民做最安全的把關。

(中時 )