中國大陸人臉識別監控系統有多厲害？

中國大陸從12月開始要求所有電信商全面收集手機使用者面部資訊，以便在手機上網時能全面實施人像比對，確認上網者與手機註冊人一致。這是繼先前實施手機實名制之後，更為嚴格的上網實名制，未來電信商與政府將能依據所有臉部辨識資訊，加上無所不在的視像監控系統，實際了解所有人的一舉一動。

綜合外媒報導，大陸政府規定12月1日起電信商必須在手機註冊時提供使用者臉部掃描資訊，並全面實施人像比對技術措施，確保電話入網時的使用者與手機註冊資訊一致。

大陸電信商中國聯通一名客服人員接受《法新社》採訪時說，對手機新用戶實名登記人像比對時，要求用戶轉動頭部與眨眼睛。

《美國之音》指出，，中國大陸2013年開始要求手機實名制，此後隨著技術的進步，中國大陸逐步開始將人臉識別技術這一人工智慧技術運用到超市結帳，監控等方面。

報導說，大陸先工業和資訊部今年9月發出電話使用者實名登記規定中，要求電信運營商運用人工智慧等技術手段，在手機用戶人像比對一致後方可辦理入網手續。此舉可以「防範治理二次倒賣電話卡，積極防範用戶名下不知情辦卡，切實維護群眾的合法權益」。

不過，大陸社交媒體用戶對「全面實施人像比對技術措施」反應不一。有些人擔心他們的生物特徵資料會被洩露或者轉賣。也有的人認為，這是當局在進一步加緊控制。

《法新社》認為，雖然研究人員發出與搜集人臉識別資料有關的個人隱私風險的警告，但是大陸消費者基本上對實施這種新措施表示接受。在大陸將人臉識別技術廣泛運用到監視系統後，媒體曾報導說，某個演唱會入口處設置的人像識別系統讓大陸公安從6萬多名觀眾中識別並抓獲了一名逃犯。

今年11月初，大陸法院也首次審理了涉及人臉識別技術應用的民事案件，案由是杭州一位大學教授郭兵因為不滿杭州野生動物園要求入園者在入口處接受人臉掃描，將該公園告上了法庭。

(中時電子報)