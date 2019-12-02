說好的東亞史呢？再兩個月就是下學期開學，高中歷史第2冊至今沒有任何版本過關；且據了解，正在送審的幾個版本內容80％都還是中國史，並非之前被熱烈討論的「以東亞史取代中國史」，越南史、日本史、韓國史等聊備一格，更完全沒有外蒙古史。課綱不知所云導致教科書編不出來，有編書者說「從沒這麼挫折過」，面對書商虧損、自己良心、社會輿論及學子受教權，跳樓的心都有了。

高中歷史課綱草案前年7月公布時，第2冊緒論主題是「為何要在東亞歷史的脈絡中討論中國史」，導致外界抨擊「以東亞史取代中國史」；正式課綱去年10月才通過，比其他科目整整晚了1年，且緒論主題改為「中國與東亞」，換言之，中國與東亞理應各自占一半。

不過嘉義大學教授吳昆財發現，高中歷史第2冊編書時程大延遲，目前包括三民、翰林、南一、龍騰、泰宇等5個版本全部都還在二審、三審中（教科書是四審制），距下學期開學不到2個月，老師要怎麼備課？雖然書商已經送書到高中去給老師選書，但都表示不保證「現在的書是定稿」，也就是還會大改；更扯的是某個版本竟然只送了第1章和第7章而不是「整本書」給老師選書！

內容問題更大。吳昆財說，目前看到的所有版本80％都還是中國史，缺乏西元前2世紀到西元2世紀的越南上古史、日本上古史、韓國上古史、外蒙古上古史；例如有些版本寫越南只聊備一格寫個1頁，還不如去看維基百科。

吳昆財說，會編成這樣主要是因為多數編輯委員專長都是中國史或台灣史，缺乏越南史、日本史、韓國史、外蒙古史等專家；而多數審查委員也沒有相關專業，「結論就是這是由外行人編、外行人審查、根本寫不出來的東亞史，那為何不誠誠實實地說自己是中國史？」

有的版本已經重寫好幾次，編者私下表示「快瘋了」，這樣的課綱是實驗性質，既然審查委員怎麼樣都不滿意，國教院為何不出一本「範本」讓大家聞香？

國家教育研究院教科書教科書研究中心主任楊國揚則對本報表示，第2冊皆已進入續審階段，原則上12月底前盡速完成審查；至於各版本內容都應符合課綱規範，詳細分量尊重各版本編輯選材。

(旺報 )