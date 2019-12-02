比其他科目都晚了1年才審完的高中歷史課綱，因為缺乏目標與宗旨、內容空泛「務虛」，當初就被預言「書商無法寫、教師無法教、學生無法學、考試無法考」的「四輸」；現在第2冊雛型出來，比當初想像的還更慘不忍睹。簡言之，不負責任的課綱讓編書者、書商、教師、學生乃至全民都是受害者，只有民進黨政府得利。

108課綱高中歷史第2冊總共分成3大部分，包括第1篇國家與社會、第2篇人群移動與交流、第3篇現代化的歷程。這是非常大的題目，且範圍還擴及中國與東亞；問題是，課綱當初只是為了把中國史「洗掉」，才硬扯個「東亞史」出來，但編書者還是原班人馬，沒有因為課綱的改變而加入甚麼新的東亞史人才，資料不足，當然編不好。

據了解，近日有審查委員要求某版本重編數十頁，並表示「你們有很多書可以參考」，卻不說是哪些書；而過去若遇到類似情況，審查委員都會給書單。看來，很可能審查委員也不知道要看甚麼書。

眾所周知，史書編法有3種：編年體、紀傳體、紀事本末體；編年體以「時間」為主軸，紀傳體主要以「人」為主軸，紀事本末體以「事」為主軸。此次的高中歷史第2冊比較像是紀事本末體。問題是紀事本末體最花時間和篇幅，如何在教科書有限頁數（此次有的版本170頁、有的230頁）中討論「國家與社會建制」、「人群移動」等等這麼大的題目？恐怕光是「東亞人口移動」就可以寫上10冊巨著。

我們當然知道這本所謂的「中國／東亞史」一定會「如期」審完，但也相信它們一定會很粗糙，沒頭沒尾，不知所云。一本普通的書都不會這麼粗糙。奉勸審查委員和國家教育研究院，如果怎麼審都不滿意，何不自己編一本「統編本」讓大家瞧瞧？畢竟，有本事刁難別人，就要有本事收拾爛攤。

(旺報 )