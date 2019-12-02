新竹SOGO12月4日的來店禮「達洋貓珪藻土吸水墊」，兼具質感與實用，將造成熱搶。（新竹SOGO提供／陳育賢新竹傳真）

新竹人展現驚人消費力！新竹SOGO周年慶上周四登場，前4天的業績大開紅盤，單店4天創下超過8億營收，強勢成長10％，SOGO表示，在超過170家新竹地區獨家品牌及近30％高回饋率促銷以及天氣轉冷的情況帶動下，未來還有成長空間。

SOGO指出，新竹SOGO自開幕以來一直致力於品牌與市場區隔化特色經營，開幕8年來年年改裝，持續引進最新、最流行品牌，商品力獨霸大新竹地區。

店長陳秋芬表示，館內品牌超過4成是大新竹地區獨家，有高達176家，看好新竹地區高出生率及家庭平均收入高，新竹SOGO今年斥資上千萬改造童裝、家電家用及紳士休閒區，異動品牌超過120家，今年周年慶各業種均有2位數以上成長。

新進獨家品牌像是林心如代言的荷蘭頂級汽座、嬰童推車NUNA、澳洲著名天然植萃身體與秀髮護理品牌「Aesop」、獲得英國王室認證的橡膠雨靴百年品牌「HUNTER」、台灣新銳設計師領頭羊「DLEET李倍」同名服裝品牌、日本百年品牌「東客麵包」及令人食指大動的「Krispy Kreme」甜甜圈等，周年慶期間均有不俗表現。

陳秋芬說，新竹地區高家庭平均收入反應在休閒育樂舒壓類商品的銷售，如喬山專業型跑步機、OSIM按摩椅及YAMAHA自動演奏鋼琴都有很好銷售量。

而年底結婚潮加上新竹地區居民自有住宅率高居全台第1，帶動大家電、西服、珠寶等婚嫁成家商品銷售。今年就出現不少年輕家庭客成套購買大型家電為入新居做準備。

加上因政府推動節能家電汰舊換新補助及貨物稅減徵退還方案，最高可省5000元，4天下來冰箱、洗衣機已熱銷超過200台以上，婚戒、對戒也售出超過200組、少紳西服則有2成以上成長。此外，天氣轉冷帶動長靴、大衣等禦寒商品熱銷。

今年新竹SOGO來店禮特別嚴選兼具質感與實用性品項，業者與3大日系品牌SNIDEL、Samantha Thavasa、達洋貓聯名推出7項必搶收集好禮，12日2日有「精緻風格烤缽」及12月4日有「達洋貓珪藻土吸水墊」都將造成熱搶。

陳秋芬指出，呼應8周年慶，新竹SOGO祭出百貨服飾滿6000送800、15大銀行刷卡滿額送禮券，綁定HAPPY GO PAY單筆支付6000再送1400點，再加上品牌滿額贈禮，最高回饋率接近30％。

而此波周年慶活動只到12月9日，今年在1樓中央路廣場打造大型的「冰雪奇緣II」冰紛耶誕裝置，與商場的巨型耶誕樹互相輝映，為新竹點亮耶誕歡愉氣氛，歡迎民眾前來打卡同歡。

(中時 )