108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽衛冕軍健行科技大學，今天和上季公開男一級冠軍、本季升上一級的世新大學展開一場龍爭虎鬥，世新在正規賽倒數24秒由黃奕勝投進超前比數的三分球，可惜隨後球隊發生失誤，給了健行3秒多的進攻時間，健行後衛谷毛唯嘉投進壓哨兩分球，雙方進入延長賽，健行靠著延長賽一開始6比2小高潮要回領先，最終94比87驚險保住連勝。

健行科大在第一階段預賽7戰全勝，賽後教頭劉孟竹指出連勝不是重點，比賽內容才是，「透過今天這場比賽讓我們知道，面對強敵有時最後關頭領先5、6分仍要留意對方也有贏球可能，必須從頭到尾都繃緊神經，不該領先時還給別人機會擊敗你。幸運有谷毛正規賽那關鍵的拋投得分，老天爺給我們機會多打這5分鐘。」

延長賽世新大學先得分，不過4日就要過生日的谷毛唯嘉很快就回敬三分球助隊超前比數，對於自己正規賽神來一拋將比賽逼進延長賽，他回應：「當時沒想太多，出手時雖然球的路線有點直，但有種會進的感覺，能夠建功助隊獲勝，也算是提前送自己一份生日禮物。」

大二的谷毛今天替補出賽18分鐘就貢獻15分、4助攻，三分球2投2中命中率百分百，他說：「其實高中就有練三分，只是當時隊上得分點多，進攻上身為後衛的我比較少在外線放箭，而是傳球為主，上大學後慢慢展現我另外的武器。」

世新大學黃奕勝在正規賽投進超前三分，可惜球隊還是與勝利擦身而過。(大專體總提供/陳筱琳新北傳真)

世新大學原本有機會成為第一階段預賽唯一擊敗健行科大的隊伍，可惜在黃奕勝投進關鍵三分取得75比73領先後，雖然屢次守下防守籃板和進攻籃板，且只要好好抓著球就能獲勝，可惜鄭德維把球遠傳給隊友發生失誤而出界，給了健行3.36秒進攻時間，賽後休息室一片低氣壓，教練吳昆典表示，這一場錯過勝利機會當然傷，也讓球員藉這過程學到經驗，未來面對比賽會更謹慎。

(中時 )