2019韓國首爾國際發明展成績揭曉，亞洲大學今年共有11件作品參賽，一舉擊出大滿貫，奪下3金、3銀、5銅的佳績。其中，商設系學生李依靜有感於空汙嚴重，研發出「可偵測空氣品質之行動電源」，還結合GOOGLE地圖，獲評審青睞。

拿著自己研發的「可偵測空氣品質之行動電源」，李依靜笑說，小小的行動電源結合了小型移動空氣偵測器，可以隨身攜帶、走到哪裡都能偵測PM2.5空氣品質數字，且結合GOOGLE地圖、透過APP分享所在地的空品，相當方便。指導老師朱以恬認為，此設計還可結合大數據資料，幫政府了解全台各地天氣與空品並加以改善。

同樣就讀商設系的林奕安等4人共同研發「收納型輕量化物流台車」，他們說，此設計是利用網面結構加強物流推車的支撐力，材質並選用塑料、減輕重量，另設計為折疊式，讓物流業者在收納、儲存上更方便。

商設系學生鄭安佑說，因發現戴氧氣罩的病患聲音微弱、與外界溝通較困難，特別與老師朱以恬共同研發出「氧氣罩收音溝通系統」，透過在氧氣罩上連結電子感應裝置收音、再以行動裝置APP將病患的訊息傳遞到手機螢幕，讓照顧者更能掌握病患需求。

亞大創意設計暨發明中心主任林信宏指出，今年首爾發明展共有34國、700件作品參展，亞大成績斐然，其中，「收納型輕量化物流台車」已獲商品化量產上市。累計9年來，亞大參加各國際發明展共奪下407面獎牌。

(中時 )