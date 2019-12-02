歐洲歷史上地位最顯赫的哈布斯堡王朝因近親通婚而有顯著的大下巴﹐俗稱「哈布斯堡下巴」﹙Habsburg jaw﹚。歐洲學術期刊《人類生物學年鑑》（Annals of Human Biology）近日發表最新研究指出，經過遺傳學家和外科醫生的分析，該王室成員下頜大多比上顎突出，係因近親通婚導致的臉部畸形，這也是研究首度證明近親通婚與鞋拔子大下巴兩者間存在積極關聯性。

查理五世的大下巴是註冊商標﹙圖／Shutterstock）

16世紀中葉哈布斯堡家族分為奧地利與西班牙兩個分支，前者統治神聖羅馬帝國版圖，稱奧地利哈布斯堡王朝，後者則統治西班牙、義大利南部的那不勒斯王國、撒丁王國以及美洲新世界，統稱西班牙哈布斯堡王朝。由於近200年的近親通婚，西班牙分支在1700年，奧地利分支在1740年相繼斷男嗣而滅亡。

此外﹐近親通婚也導致哈布斯堡王朝的貴族臉部明顯畸形。最明顯的就是神聖羅馬帝國皇帝查理五世﹙Charles V﹚即西班牙國王卡洛斯一世﹙Carlos I﹚的鞋拔子下巴。從卡洛斯一世這輩開始，這下巴就代代相傳。

智利聖地牙哥孔波斯特拉大學與10名臉部外科醫生針對15名哈布斯堡王朝成員的66幅肖像畫，診斷他們的臉部畸形程度，當中包括11個下顎激凸﹙鞋拔子、戽斗﹚﹚及7個上頜缺陷。團隊發現下顎前突與近親繁殖程度有絕對關係，當中以菲利普四世的下頜前凸程度最高。

哈布斯堡王朝是歐洲最具影響力的王朝之一，鞏固版圖除了靠戰爭也靠通婚。為了穩固偌大的封地與版圖﹐王朝近200年的近親通婚不僅導致王室絕子絕孫走向滅亡，甚至讓大下巴、厚且外翻的雙唇、鷹勾大鼻子成了哈布斯堡王朝的特徵。

(中時 )