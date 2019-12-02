冷颼颼 新北八里汽車衝入淡水河 母子失溫急送醫 20:202019/12/02 中時電子報 吳家詮 、中國時報、吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 冷颼颼 新北八里汽車衝入淡水河 母子失溫急送醫（讀者提供/吳家詮傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市八里區渡船頭街碼頭下，今天晚間約7時24分許，發生汽車衝入河中，車內有母子2人，已經救出，有失溫情形，意識清楚，送往淡水馬偕醫院。 警消初步瞭解，駕駛是約20歲的兒子，載約50歲母親，意外發生前似有爭吵，2人上岸後情緒激動，至於汽車衝入碼頭掉落淡水河原因尚待釐清。 冷颼颼 新北八里汽車衝入淡水河 母子失溫急送醫（讀者提供/吳家詮傳真） (中時電子報) #新北市 #八里 #碼頭 #汽車 #衝入 #淡水河 #碼頭 #八里 #駕駛 #母子 #失溫 #爭吵 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市修正公投自治條例草案通過 新北明年1月提案 11:572019/11/28 政治 推動民間自主防救災 新北市第3期防災士培訓開課 13:282019/11/28 社會 美婦誤闖金瓜石山區 跌邊坡險失溫 14:532019/11/28 社會 新北市慈濟5靜思堂 加入銀髮俱樂部3.0 15:452019/11/28 生活 歡慶國際移民日 新北市圖邀民眾體驗各國童玩 19:592019/11/28 生活 危老首案欣璞綻 熱烈完銷 04:102019/11/29 產業特刊 公投自治條例 北市修正通過 新北明年提案 01:122019/11/29 地方新聞 新北最強母雞出動 侯友宜：立委挺洪孟楷、總統挺韓國瑜 16:372019/11/30 政治 今年全球汽車銷售量恐下滑4％ 20:472019/11/30 財經 新潤建設董座 慨捐新北市復康巴士 17:392019/12/02 生活 社會熱門新聞 桃園高職女廁驚傳遭裝針孔 盜攝郎竟是男老師 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 北檢認證「卡神」是綠網軍首領 下線發文「帶風向」每月可領1萬元 - 社會 楊蕙如領軍 神秘綠網軍「高雄組」汙衊手法曝光 - 社會 卡神果真是綠網軍首領 每月給下線1萬 網怒：查上線！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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