新北市八里區渡船頭街碼頭下，今天晚間約7時24分許，發生汽車衝入河中，車內有母子2人，已經救出，有失溫情形，意識清楚，送往淡水馬偕醫院。

警消初步瞭解，駕駛是約20歲的兒子，載約50歲母親，意外發生前似有爭吵，2人上岸後情緒激動，至於汽車衝入碼頭掉落淡水河原因尚待釐清。

冷颼颼 新北八里汽車衝入淡水河 母子失溫急送醫（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)