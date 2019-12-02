澳洲新南威爾斯省1日正式推出高清偵測鏡頭，利用人工智慧（AI）技術，協助監控民眾在開車時，是否違法使用手機。當局形容引入AI監控系統抓駕駛人滑手機是「全球首見」，希望有助減少交通意外的死亡數字。

根據東網報導，新省交通及道路部部長康斯坦斯（Andrew Constance）表示，會透過固定和移動拖車式的鏡頭拍攝，並以AI技術分析及篩選懷疑駕車時使用手機的照片。被剔除的照片會於1小時內不經人手刪除，而篩選出來的照片交由獲授權人員檢視和判斷，不涉違法的會於48小時內刪除；涉及違法的會妥善保存及管理，並據此寄出罰單。

在推行前3個月內，所有被抓獲駕車時使用手機的司機，會收到一封警告信；3個月後所有違法者面臨457澳元或344澳元的罰款，同時駕駛執照會扣減5分。

當局擬於未來3年內在省內安裝45部AI鏡頭，地點不會對外公開，也不會有提示標誌。在早前進行的測試中，偵測到逾10萬名司機駕車時違法使用手機。惟法律專家擔心，未經同意拍攝可能引起侵犯隱私疑慮，司機手上的其他東西可能被誤當成手機，製造出更多法律問題。

(中時 )