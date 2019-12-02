華夏科技大學傑出校友陳殿鑫11月30日偕同母親陳黃美玉返校頒發獎學金，嘉惠10位清寒優秀學生。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學傑出校友、上海台商濂輝液壓公司董事長陳殿鑫畢業後事業有成，飲水思源，4年前捐款成立「陳敷鐧紀念獎學金」，每年回饋母校10萬元，資助機械系學生，11月30日偕同母親陳黃美玉返校頒發獎學金，嘉惠10位清寒優秀學生。

陳殿鑫於頒獎典禮中表示，二十多年前隻身赴中國創業打拼，秉持在校刻苦耐勞的學習精神，奠定今日的成功基礎。他勉勵學弟妹們，「天下沒有白吃的午餐」，「要有美好收穫，必先努力付出」。

另外為拓展學生的視野，協助培育台灣人才，陳殿鑫於今年聯合上海地區知名廠商，提供華夏科技大學大四學生，赴中國實習一年的機會，提供薪資食宿保險機票，讓有志於生產製造業、想要擁有國際視野的青年學子，獲得前瞻的海外工作經驗、技術磨練，這一項人才培育合作將持續進行。

華夏科技大學校長陳錫圭於典禮中代表學校致贈感謝狀及傑出優良實習機構獎牌，感謝陳殿鑫校友仁風義舉。

陳錫圭勉勵同學勇於學習創新，增進國際觀，將來成就事業後，效法學長感恩之心，回饋母校、社會。包括機械系主任林文輝及傑出校友馬嘉隆董事長、黃敏男執行副總、徐榮寅主播、陳世基廠長、陳世明教練等均一同出席頒典禮。

(中時 )