冬天滋補身體不用花大錢，古代養生學家推薦，早起一碗粥就能健脾胃、養氣血，好處多多！

冬天冷颼颼，想要強健身體，除了吃薑母鴨、羊肉爐進補，中醫告訴你，其實一碗粥，就能達到顧胃、養腎的功效，健康效果更加分。

清代醫學家王士雄在《隨息居飲食譜》中把粥品譽為「世間第一補人之物」。靖妃中醫診所院長陳玫妃解釋，這是因為過去的人不像現今有琳瑯滿目的補品、保健食品，以粥養生是自古流傳下來的智慧。粥可以強化脾胃功能，溫和性平，能補氣養生，再搭配節令食材進補，方便又健康。

中國醫藥大學北港附設醫院中醫師楊淑媚認為，現代人普遍營養過剩，冬季天冷，不自覺吃下太多高熱量、高油脂食物或是補品，腸胃反而得不到適當休息，有時身體還沒補到，就先吃壞肚子。

此外，有些人體質燥熱，用薑母鴨、羊肉爐等食補反而會上火，造成口破、便秘、失眠。前台北市立聯合醫院營養師許雲卿說，這類食物的湯也含有較高的普林，一般人還喜歡邊吃邊飲酒，慢性病、痛風的病人非但沒補到，還常加重病情。

楊淑媚指出，冬天要先顧好腸胃，才能有效吸收營養，讓身體維持溫暖。「粥品就是很好的選擇，」不僅可以保護腸胃，也能暖身驅寒。

粥屬於性平的食物，溫和不刺激，各種體質的人幾乎都適合食用。

冬天吃粥又該怎麼吃？中醫強調因時制宜，冬季屬於五行中的水，對應到五臟是腎，對應五色則是黑。因此「補腎」是冬天的養生原則。楊淑媚說，黑色食材多能入腎，黑芝麻、黑木耳、黑豆都是很好的食材。

冬季因為活動量少、日照時間不長，因此保護筋骨特別重要。楊淑媚說，腎主骨，入腎的食物有益筋骨，排骨、烏骨雞對筋骨也很好，可以加入粥品。陳玫妃說，煮粥其實不用太過複雜，1~2種食材、藥材，相搭配就可以熬出一碗營養的粥品。

想要營養更均衡，可以適量加入蔬菜。楊淑媚建議，可以多選擇溫熱性的冬季蔬菜，芥菜、韭菜、大頭菜（又稱蕪菁）都很適合。冬天因為寒冷，也可以在粥裡面加入適量生薑、蔥白，增加抵抗力，預防感冒。

可以多選擇溫熱性的冬季蔬菜，芥菜、韭菜、大頭菜（又稱蕪菁）都很適合。（圖片來源：pixabay）

陳玫妃說，早上7~9點是護胃的時辰，因此晨起來一碗粥，可以達到護養胃氣的效果。

除了搭配的食材外，選米也有學問。

《滇南本草》曾記載，「梗米治諸虛百損，強陰壯骨，生津，明目，長智。」楊淑媚說，梗米類似現在的蓬萊米，也是一般常吃的白米，口感香甜、有嚼勁，含有優質蛋白質與礦物質。

糙米則因為沒有完全脫殼，比白米保留更多米糠層的纖維質和鎂、鋅、磷、鉀等礦物質，胚芽則含有蛋白質和維生素B群，營養豐富。

但糙米、小麥胚芽、豆類等食物的磷含量也比較高，每100克就含有大於300毫克的磷，許雲卿提醒患有高血磷、慢性腎衰竭的人要適量攝取。

粥也並非適合所有人食用，許雲卿表示，飯煮成粥以後，裡頭的醣從大分子變為小分子，身體吸收快，因此會有血糖快速上升的情形。她建議，糖尿病患者就要儘量少吃粥。

「吃粥也要注意細嚼慢嚥，」許雲卿說，因為粥容易入口，很多人習慣直接吞下肚而沒有咀嚼，在口腔停留的時間太短，仍會增加胃的消化負擔。另外因為是米、水、食材一起煮，不小心容易吃太多，造成脹氣，也要酌量食用。

料理時需要注意食材的特性，決定何時下鍋。若是不容易熟的食材，陳玫妃建議可以先汆燙過後，再加入粥裡熬煮。想要自製藥膳粥，可以先將藥材熬成藥汁，等粥煮熟後再加入攪拌食用，風味更佳。

自古養生學家也建議吃飽後要多走走，有助消化與吸收，也讓身體熱起來。

清代養生學家曹庭棟就說：「緩行數百步，散其氣以輸於脾，則磨胃而易腐化。」現在，就用一碗暖呼呼的粥，開啟一天的好精神！

排骨花生仁粥﹙2人份﹚

改善腰膝無力、消化不良

食材：排骨5小塊、（生）花生仁半杯、白米1/2杯、薑絲少許、鹽少許

做法：以上食材加約8杯水，用電鍋共煮成粥，最後加入食鹽調味。

貼心提醒：若是擔心排骨煮久肉質過老，可以先將排骨汆燙準備，待粥煮熟後，再加入用小火慢熬5分鐘食用。若想要萃取排骨骨質，加強壯骨功效，則可以拉長熬煮時間。

黑芝麻何首烏粥﹙2人份﹚

黑芝麻壓碎可以讓人體容易吸收營養素，也可以使用黑芝麻粉代替。枸杞能保護眼睛。（圖片來源：康健資料）

護膚美容、補血固腎

食材：黑芝麻10克、枸杞子10克、何首烏10克、米1/2杯、鹽少許

做法：

1.黑芝麻稍微壓碎備用。

2.何首烏先以1杯水煮取汁。

3.白米洗淨加入5～6杯水煮成粥，加入上述食材、少許鹽攪拌後食用。

貼心提醒：黑芝麻壓碎可以讓人體容易吸收營養素，也可以使用黑芝麻粉代替。枸杞能保護眼睛，又增添風味。

羊肉炒過或汆燙後可以去掉其騷味，再加入粥中煮風味更佳。（圖片來源：康健資料）

肉蓯蓉羊肉粥﹙2人份﹚

補氣暖身、改善腰痛

材料：肉蓯蓉15克、羊肉100克、白米1/2杯、鹽少許

做法：

1.羊肉切薄片或切絲，拌油清炒。

2.肉蓯蓉加2杯水煮成汁。

3.白米加5～6杯的水用電鍋共煮成粥。

4.煮熟後加入上述材料拌少許食鹽調味即可食用。

貼心提醒：羊肉炒過或汆燙後可以去掉其騷味，再加入粥中煮風味更佳。

陳皮皮蛋瘦肉粥﹙2人份﹚

改善腸胃脹氣、提升食慾

材料：陳皮6克、皮蛋1顆、瘦肉50克、蔥1根、白米1/2杯、食用油少許、鹽少許

做法：

1.白米煮成白飯。皮蛋切塊，瘦肉切絲，蔥切段。

2.炒菜鍋內放入少許食用油，加入瘦肉和蔥段炒一炒。

3.湯鍋加入適量的水煮沸後，加入陳皮煮2分鐘，再加入白飯、皮蛋、瘦肉絲和蔥共煮成粥。

4.最後加入食鹽調味後即可食用。

貼心提醒：若不想要吃到陳皮，可以在煮完後挑出，或是先熬汁再加入粥內。

(中時電子報)