蔡英文屏東輔選蘇震清：總統故鄉不能輸！ 20:432019/12/02 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文（中）10月4日上午到屏東為黨籍立委莊瑞雄（右2）、蘇震清（左）助選。（圖／中央社資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文2日晚間8時許到屏東為無黨籍立委參選人蘇震清站台造勢，蔡英文表示，屏東是他故鄉，對她來講很重要，故鄉一定要贏！ 蔡英文呼籲，再給蔡英文4年好不好！2020決定台灣未來方向，不能輸，一定要贏，國會若不過半，蔡英文很難做事情！ 蔡英文強調，再給蔡英文4年，照顧小孩老人、轉型正義、綠能、農業，要團結再團結，是民進黨最團結的時候，最關鍵時候！總統故鄉不能輸，一定要贏！ (中時電子報) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 愛平民美食！捕獲野生韓國瑜大啖羅東肉羹 老闆娘嚇到了 00:022019/11/28 生活 吳敦義的實驗 八成藍支持者大崩潰！ 10:022019/11/28 政治 郭台銘若幫藍委助選 韓國瑜：美事一樁 22:502019/11/28 政治 被問國民黨要怎麼改革 韓國瑜一句話讓李正皓秒變臉 00:102019/11/29 政治 胡志強：國民黨沒那麼笨！不會賣台 12:292019/11/30 政治 韓國瑜柯志恩聯合競總成立 預告下周韓到板橋 12:382019/11/30 政治 澳網友留言共諜收民進黨錢 民進黨：子虛烏有 16:592019/11/30 政治 韓國瑜喊民調「唯一支持蔡英文」 蔡英文反擊「挺韓不需躲藏」 16:352019/12/01 政治 王立強與民進黨同路人 04:102019/12/02 時論廣場 遭楊秋興痛罵不要臉 韓辦回應了 10:542019/12/02 政治 政治熱門新聞 綠網軍卡神如何被抓到 宅神：黑狗的報恩 - 政治 支持韓國瑜？王金平11字再次表態 - 政治 卡神「每月上萬」養綠網軍！網：1450崩潰了 - 政治 二二八紀念館前館長控蔡政府：以前政府不敢做的都做了 - 政治 - 工商 看不下去？韓國瑜被吳敦義放生 趙少康痛罵！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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