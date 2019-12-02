蔡英文2日晚間8時許到屏東為無黨籍立委參選人蘇震清站台造勢，蔡英文表示，屏東是他故鄉，對她來講很重要，故鄉一定要贏！

蔡英文呼籲，再給蔡英文4年好不好！2020決定台灣未來方向，不能輸，一定要贏，國會若不過半，蔡英文很難做事情！

蔡英文強調，再給蔡英文4年，照顧小孩老人、轉型正義、綠能、農業，要團結再團結，是民進黨最團結的時候，最關鍵時候！總統故鄉不能輸，一定要贏！

(中時電子報)