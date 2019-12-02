金曲台語歌后曹雅雯日前歡慶33歲生日，當天在家鄉台南的活動開唱，粉絲在台下熱情尖叫，曹雅雯的高中同學特地到場加油、替她在後台慶生，曹雅雯感動表示生日在工作度過，是很值得珍惜的事情，她從小與家人感情融洽，生日不忘感謝母親，「謝謝媽賭上性命換取我的未來，因此更該要好好為自己負責。」

她出道以來，因工作的關係，每年生日都與同事、粉絲一起歡度，她說：「謝謝各位哥、姐、弟、妹、老師、哥們的祝福，挺幸福，願世間一切平安美好。」她也期許自己未來有天，可以做出一張自己全包的專輯，包括企劃、製作、歌曲編曲等，皆出是自己的概念、能力。

而她的好友許富凱在生日時，獻上滿滿祝福：「生日快樂！」2人近來雖各忙各的，但彼此關心仍不減少。許富凱近來忙主持中天《金牌17Q》、華視《黃金年代》，行程滿檔，仍不忘歌手身份，他跟灣聲樂團合作音樂會，將於7日在誠品表演廳開唱。

年底將近，曹雅雯、許富凱今年海內外的尾牙、春酒目前各自皆有40場邀約，至於跨年2人將在桃園開唱，許富凱還要趕場到屏東，與大家歡慶新年。

(中時 )