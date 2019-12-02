中國大陸官方周一表示，為反制美國介入內政、香港事務，將會暫停同意美國軍艦、軍機對香港的訪問申請，也將抵制數個美國的民主人權組織。儘管不清楚制裁的性質，但大陸外交部警告說，美國必會因《香港人權與民主法》而付出相應的代價。

美聯社報導，大陸外交部發言人華春瑩說，這些措施是「對美國的不合理行為的回應，這項立法嚴重干涉了(中國)的內政。」

《香港人權與民主法》是美國國院兩院制定，在幾乎無異議的情況下通過，交由川普總統決定，川普於上週三正式簽署，規定「要是香港發生明確侵犯人權的事件，將會對中國大陸和香港官員實施制裁。並授權華盛頓，對香港的優惠貿易地位，進行年度審查。」

在美國通過香港人權民主法之後，不少人就猜測，大陸可能會禁止美艦再訪問香港。(圖/美國海軍)

美國參眾議員對香港抗議者表示同情，並批評香港警察是在鎮壓民主運動，於是有此立法。

香港警方表示，他們之所以動用催淚瓦斯、橡皮子彈和其他武力，是因為抗議者的暴力行為不斷升級，只能做出相對的必要反應。抗議者封鎖了主要道路，破壞正常生活，而且向身穿防暴裝備的警察投擲了汽油彈，警方也在危險當中。

香港一直擔心「一國兩制」的框架，會逐步限縮香港人的權利和自由，終於在逃犯條例修法期間，演變成幾乎不間斷的抗議活動，該運動持續升級，訴求包括更大範圍的民主選舉，也要求必須調查警察的鎮暴是否有罪，香港政府除了逃犯條例同意不再修法，其他的新訴求則不再理會。

華春瑩說，除了不再同意美國艦隊、軍機訪港之外，也將制裁美國國家民主基金會(National Endowment for Democracy),國際事務全國民主研究所(National Democratic Institute)、國際事務期刊(International Affairs)、人權觀察( Human Rights Watch)、 國際共和學會(International Republican Institute)，和自由之家(Freedom House)...這些組織在香港動盪中「表現不佳、煽動抗議者從事激進的暴力犯罪和，煽動國家分裂活動」。

她說，(中國)敦促美國糾正錯誤，停止任何干預香港和中國內政的言行...(中國)可以根據事態發展採取進一步必要的行動。

國家民主基金會的民主研究所所長德里克·米契爾（Derek Mitchell）表示，所謂本單位與抗議者勾結的指控，顯然是錯誤的，研究所沒有介入當前的抗議活動，是中國大陸官方不願面對香港抗爭背後的理由。

香港的抗爭還沒有消停，週一有數百名從事廣告工作的市民，發起了為期五天的罷工，抗爭者說他們在這一星期，不去上班、不回復工作電子郵件、不參加電話會議。發起者姚先生說「政府似乎仍然無視大多數人民的聲音。」

上星期，香港區議會選舉由民主派壓倒性獲勝，週日有1萬多人舉行勝選遊行，並試圖向政府施壓，希望取得直選首長的承諾。

香港特區首長林鄭月娥表示，她會加快對話，但自大選以來未提供任何讓步。

香港政府指出，抗議活動已造成香港經濟陷入衰退，包舌旅遊業、航空業和零售業受到的打擊尤其嚴重，零售額下降了約20％。香港旅遊的意願也受到了極大的影響，由於稅收減少和支出增加，香港將出現15年來的首次預算赤字。

(中時電子報)