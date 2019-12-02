接近美國與大陸貿易談判消息人士指出，由於美國總統川普上周簽署了支持香港親民主示威者的法案，該協議進度已完全陷入停滯。加上中國大陸需要些時間讓雙方談判氣氛變得平和，因此最快也要等到年底之後才會有結果。

美國知名財經網站Axios引述一位接近美中貿易談判消息人士的話說，預計川普將推遲原定於12月15日生效的關稅上調舉措，以避免雙方談判破裂。

《華爾街日報》引述Axios報導指出，該協議目前仍面臨一些障礙，包括川普將取消懲罰性關稅的幅度有多大，以及協議執行機制與簽字儀式地點。

上述消息人士認為，美中最終將達成這項協定，無論具體時間如何安排。另外，中國大陸官方媒體周日報導稱，大陸堅持要求把美國撤回已加征關稅作為達成第一階段貿易協定的條件。

大陸官方《環球時報》報導指出，中國大陸堅持要求美國將取消現有關稅作為「第一階段」貿易協議的一部分，美國取消原訂於12月15日生效關稅的承諾不能取代對現有關稅的取消。

(中時電子報)